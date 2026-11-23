Suspenden clases tras captura del “Chapo Isidro”. Fotos: IA/Cuartoscuro

A tres días del operativo federal que culminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, el municipio de Guasave, Sinaloa, continúa enfrentando las consecuencias de la violencia. La incertidumbre entre la población, la suspensión de clases presenciales, los comercios que aún no recuperan su actividad habitual y la presencia de militares en las calles reflejan una situación que todavía no vuelve a la normalidad.

¿Qué escuelas suspendieron clases presenciales en Guasave y Juan José Ríos?

Este lunes 23 de noviembre, escuelas públicas y privadas de Guasave y Juan José Ríos suspendieron las clases presenciales como medida preventiva ante los enfrentamientos armados, los bloqueos carreteros y los operativos de seguridad registrados desde el viernes 20 de noviembre.

Entre los planteles que anunciaron cambios en sus actividades están la Secundaria General No. 1 “Amado García García”, la Secundaria Técnica No. 38 de El Tajito, la Secundaria Elisa Mena Valdez, la Secundaria Juan de Dios Bátiz Paredes, la Secundaria Técnica No. 99 y el Centro Educativo Piaget.

También hubo cambios en la Universidad Autónoma de Occidente, la subsede Guasave de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y la Preparatoria Casa Blanca de la Universidad Autónoma de Sinaloa, incluidas sus extensiones.

Algunos planteles suspendieron todas las clases. Otros continuaron a distancia mediante plataformas digitales y grupos de WhatsApp para evitar que estudiantes, docentes y trabajadores tuvieran que trasladarse.

Comercios cierran temprano y siguen limitadas las corridas de autobuses

Algunos comercios de Guasave aún operan de forma parcial y otros cierran antes de su horario habitual ante el temor de nuevos hechos violentos. Algunos supermercados cierran desde las 7:00 de la tarde. También se reportaron saqueos en establecimientos, entre ellos tiendas Oxxo y Kiosco.

El transporte público comienza a regularizarse, aunque las salidas de la central camionera hacia otros municipios siguen limitadas. Pocas rutas han retomado sus recorridos hacia Culiacán y Mazatlán.

Operativo tras captura del “Chapo Isidro” deja 21 muertos

Fuerzas federales capturaron el viernes 20 de noviembre a Fausto Isidro Meza Flores, identificado como uno de los principales dirigentes de la organización criminal de los Beltrán Leyva. La operación desencadenó enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y quema de vehículos en el norte de Sinaloa. El saldo asciende a 21 personas fallecidas, entre civiles y militares.

Entre los militares fallecidos está José Guadalupe Luna Castillo, originario de Juan José Ríos. Sus restos fueron trasladados la noche del domingo a Los Mochis bajo resguardo de fuerzas federales, para después ser llevados a su localidad de origen, donde familiares y amigos podrán despedirlo.

Ejército reporta ocho detenidos en El Platanito

Los operativos continuaron el domingo 22 de noviembre. Según información militar, civiles armados atacaron a elementos del Ejército Mexicano durante labores de reconocimiento en las inmediaciones de El Platanito, en Sinaloa de Leyva. La intervención dejó ocho detenidos, entre ellos un menor de edad. Los militares aseguraron armas de alto poder, vehículos con blindaje artesanal y equipo táctico.

Las autoridades vinculan a los detenidos con la organización del “Chapo Isidro” y con los bloqueos registrados tras su captura. Elementos del Ejército y de otras corporaciones federales mantienen su presencia en las calles de la región.

Aunque algunas actividades comienzan a reanudarse, el temor persiste entre los habitantes de Guasave, Juan José Ríos, Ahome y Salvador Alvarado, donde las familias permanecen atentas a las condiciones de seguridad y a los avisos de las autoridades, ante la posibilidad de que se registren nuevos episodios de violencia.

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