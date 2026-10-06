Ante falta de medicinas, farmacia ciudadana las entrega gratis en Culiacán

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Una farmacia ciudadana en Culiacán, Sinaloa, entrega medicamentos gratis a personas que presentan una receta médica reciente, en medio de los faltantes que todavía se registran en algunas unidades de salud pública del estado.

El proyecto funciona desde hace aproximadamente dos meses y se abastece principalmente con donaciones de la ciudadanía. La intención es apoyar a pacientes que no encuentran sus medicamentos en hospitales o que no pueden cubrir el costo por su cuenta.

Farmacia ciudadana entrega medicamentos gratis

De acuerdo con información proporcionada para este reportaje, la cobertura de medicamentos en hospitales y centros de atención de Sinaloa se mantiene, de manera general, entre 80 y 90%. Además, ante faltantes recientes, se realizó una compra especial de medicamentos para pacientes con diabetes.

En este contexto comenzó a operar la farmacia ciudadana, ubicada frente al Hospital Civil de Culiacán.

Julio Heras, coordinador estatal del Movimiento Independiente del Sombrero y encargado del proyecto, explicó que la recolección comenzó entre integrantes de la organización, familiares y amigos.

“Primeramente nos unimos 100 personas del movimiento para estar recabando entre nosotros mismos desde los medicamentos que había en nuestra familia, nuestros amigos. Después lo aventamos al público y empezó una reacción grandísima que no la esperábamos.”

La respuesta de la población aumentó las donaciones y obligó a colocar más anaqueles para almacenar los medicamentos.

¿Qué requisitos pide la farmacia para entregar medicamentos?

No todos los productos que recibe la farmacia son entregados. Antes de ponerlos a disposición de los pacientes pasan por una revisión para descartar medicamentos caducados o en malas condiciones.

Heras explicó que el filtro contempla principalmente dos aspectos: que el medicamento no esté vencido y que se encuentre en buenas condiciones.

Para recibir el apoyo es necesario presentar una receta médica reciente, con una antigüedad máxima de seis días.

Pacientes encuentran una alternativa ante faltantes

Claudia Cristina Quintero Jiménez, quien vive con asma, acudió a la farmacia después de una consulta médica. Explicó que uno de los medicamentos que necesita no ha estado disponible en el Hospital General de Culiacán.

“Ya tienen meses. El ganador no me lo dan. Ya tiene meses. Dadas en dos años, dos veces me han dado el medicamento”, relató.

Para ella, comprar algunos de los productos representa un gasto importante. Un nebulizador, por ejemplo, puede costar entre 800 y mil 200 pesos, según su testimonio.

¿Dónde está la farmacia de medicamentos gratis?

La farmacia ciudadana trabaja con voluntarios y actualmente atiende de 9:00 a 13:30 horas, frente al Hospital Civil de Culiacán.

El proyecto depende de las donaciones de medicamentos en buen estado y no caducados.

Las personas interesadas en donar pueden comunicarse a los teléfonos 667 475 6811 y 667 122 6550, o acudir directamente a la farmacia.

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