Suspenden clases en 3 municipios de Sinaloa por lluvias este lunes 5 de octubre

Suspenden clases en tres municipios de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las lluvias que afectan el norte de Sinaloa obligaron a suspender las clases presenciales este lunes 5 de octubre en los municipios de Ahome, El Fuerte y Juan José Ríos, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que la suspensión fue determinada por recomendación de Protección Civil, debido a que el pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias durante las próximas horas.

La medida aplica durante el turno matutino, en todos los niveles educativos y tanto para escuelas públicas como privadas.

Lluvias provocan inundaciones y cortes de luz

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas han generado inundaciones y acumulaciones de agua en diferentes vialidades del norte de Sinaloa.

Además, se han reportado cortes en el suministro de energía eléctrica en algunas zonas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las lluvias y las condiciones en calles, carreteras y comunidades.

¿En qué municipios se suspendieron las clases?

La suspensión de clases presenciales durante la mañana de este lunes aplica en:

Ahome

El Fuerte

Juan José Ríos

Protección Civil recomendó a la población evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse pendiente de los comunicados oficiales ante posibles cambios en las actividades escolares.

Por ahora, la suspensión permanecerá vigente durante el turno matutino de este lunes 5 de octubre, mientras las autoridades evalúan las condiciones meteorológicas y las afectaciones provocadas por las lluvias.

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