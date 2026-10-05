Balacera sorprende a ciclista en Mazatlán; se tira al piso para salvarse

Ciclista grababa su recorrido en Mazatlán. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Una ciclista que grababa su recorrido por carretera en Mazatlán, Sinaloa, vivió momentos de tensión cuando comenzó una balacera mientras avanzaba por la vía. Al escuchar los disparos, la mujer decidió tirarse al piso para protegerse ante el riesgo.

El momento quedó registrado en video, donde se observa cómo la ciclista recorría la carretera con una cámara mientras documentaba su trayecto.

#Estados | Ciclista grababa su viaje por carretera de Mazatlán, Sinaloa, cuando inició una intensa balacera que lo obligó a tirarse al piso. MP.



📹 Eduardo Aguilar | real_g0ldeen pic.twitter.com/b6pdlAEqWn — La Silla Rota (@lasillarota) October 5, 2026

Ciclista se tira al piso al escuchar disparos

En las imágenes, compartidas por diversos medios, como La Silla Rota, se aprecia a la ciclista mientras continúa con su recorrido. Segundos después, comienzan a escucharse disparos a corta distancia.

Al notar que la situación podía representar un peligro para su vida, la mujer reaccionó y se tiró al asfalto de la carretera. Desde ese lugar permaneció resguardada mientras continuaban los sonidos de las detonaciones.

La grabación permite observar el momento previo y posterior al inicio de los disparos. La ciclista llevaba su cámara encendida cuando comenzó el incidente, por lo que pudo registrar parte de lo ocurrido.

Hasta el momento, con base en las imágenes disponibles, no se han confirmado detalles sobre el origen de los disparos, ni se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas durante el hecho.

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