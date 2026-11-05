Yeraldine Bonilla renuncia a la Secretaría de Gobierno de Sinaloa 

Bonilla Valverde fue gobernadora interina de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Yeraldine Bonilla Valverde presentó su renuncia a la Secretaría de Gobierno de Sinaloa sin precisar las razones por las que deja el cargo. Sin embargo, aseguró que la política “exige entrega y mucha congruencia”.

A través de un breve comunicado, compartido en sus redes sociales, la exfuncionaria mencionó que su decisión se la dio a conocer a la gobernadora Graciela Domínguez Nava, a quien le agradeció la confianza para ocupar el puesto y a quien le deseó el “mayor de los éxitos“.

También extendió sus agradecimientos al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

A las y los sinaloenses pic.twitter.com/0rlAJWTWCt — Yeraldine Bonilla Valverde (@YeralBonillaV) November 4, 2026

Recuerda su paso como gobernadora Interina de Sinaloa

Bonilla Valverde aseguró que fue un “alto honor” haber sido la primera gobernadora interina de Sinaloa, tras selección del Congreso estatal. Asumió el cargo a inicios de mayo del 2026 después de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo tras señalamientos de autoridades estatales por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Entregué todo mi esfuerzo y energía en esos meses en los que me permitieron servirle a las y los sinaloenses”, escribió.

Yeraldine Bonilla asegura que la política exige entrega y congruencia

Al final de su comunicado, la ahora exfuncionaria señaló que la política actual exige, más que nunca, “oficio, entrega y mucha congruencia“. Asimismo, dijo que seguirá en la “ruta de la transformación, como siempre“.

La salida de Bonilla Valverde se da en un momento en que Sinaloa ha tenido una severa sacudida política tras los señalamientos de las autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya y varios miembros de su gabinete.

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde?

Yeraldine Bonilla Valverde cuenta con formación profesional en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos dentro del gobierno de Sinaloa, lo que le permitió consolidar experiencia en áreas relacionadas con gobernabilidad y gestión institucional.

Los cargos son:

Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Gobierno del Estado de Sinaloa, del 11 de noviembre de 2021 al 3 de marzo de 2024.

Encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2023.

Diputada local por Morena en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021.

Se desempeñaba como secretaria de Gobierno de Sinaloa, cargo al que llegó en octubre de 2025, antes de su designación como gobernadora interina. Desde esa posición, participaba en la coordinación de la política interna del estado, así como en la interlocución con distintos actores políticos y sociales.

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