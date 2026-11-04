Decomisan armas y vehículos en Sinaloa; golpe al crimen es de más de 6.1 mdp

Operativo en Sinaloa. Foto: Twitter @GabSeguridadMX

En el estado de Sinaloa se realizaron un par de operativos en los que se aseguraron vehículos, armas, municiones y drogas. Estas acciones representaron un golpe económico equivalente a más de 6.1 millones de pesos en pérdidas para el crimen organizado.

Ejecutan un par de operativos en Sinaloa; decomisan armas, vehículos y drogas

Elementos de la Secretaría de Marina, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron dos operativos distintos en Sinaloa, para mermar los avances del crimen organizado en el estado.

En el primero de los operativos, ejecutado en el poblado de Caminaguato, se localizaron cuatro camionetas, presuntamente abandonadas. En el interior de los vehículos se encontraron 17 cargadores, 326 cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico y de comunicación, así como una bolsa con marihuana.

Las autoridades también realizaron operaciones en el poblado El Tepuche. En este lugar encontraron un vehículo abandonado que transportaba en su interior 15 armas largas, 13 cargadores, 1,355 cartuchos útiles de diferentes calibres, equipo táctico y de comunicación.

Pérdidas del crimen por operativos equivalen a más de 6.1 mdp

Los objetos decomisados durante los operativos en Sinaloa representan una pérdida económica aproximadamente de 6 millones 182 mil pesos (mdp) para los grupos delictivos.

Las autoridades informaron que los vehículos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y la FGR, refrenda su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad de las familias mexicanas”, escribió la SSPC en un comunicado.

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