Agentes de EE.UU. allanan casa de Ilhan Omar, congresista y crítica de Trump; investigan presunto fraude migratorio

Congresista Ilhan Omar. Foto: AFP

Agentes federales de Estados Unidos registraron este lunes la vivienda en Washington de la congresista demócrata Ilhan Omar, una de las críticas del presidente Donald Trump, como parte de una investigación penal.

Aunque las autoridades confirmaron que se ejecutó una orden judicial, no identificaron públicamente a la legisladora ni revelaron la naturaleza del caso; medios estadounidenses vincularon el operativo con una investigación por presunto fraude relacionado con documentos migratorios.

De acuerdo con Fox News, que citó fuentes familiarizadas con el caso, el registro estuvo a cargo de agentes de Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigador de la agencia de inmigración estadounidense.

La cadena reportó que la investigación estaría relacionada con documentación migratoria presentada en nombre de Omar por su difunto padre cuando ella era menor de edad. Sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente esos detalles.

¿Por qué registraron la casa de Ilhan Omar?

El zar de control fronterizo del gobierno de Trump, Tom Homan, confirmó a Fox News que se ejecutó una orden judicial, aunque evitó dar detalles antes de un anuncio oficial.

“La investigación lleva tiempo en curso”, declaró, y añadió que la orden se ejecutó durante la mañana del lunes.

Medios estadounidenses también citaron al Departamento de Justicia, que confirmó que agentes realizaron un allanamiento autorizado por un tribunal en el área de Washington. La dependencia no identificó a Omar ni precisó el motivo de la investigación.

Según Fox News, el registro habría comenzado alrededor de las 06:00 horas, cuando varios agentes con chaquetas de HSI fueron vistos frente a la residencia de la congresista.

Hasta el momento de la información difundida por AFP, Omar no había emitido una respuesta pública. La agencia solicitó comentarios a su despacho y al gobierno de Trump.

¿Quién es Ilhan Omar y por qué está enfrentada con Trump?

Ilhan Omar, de 44 años, es una congresista demócrata de izquierda y una crítica recurrente de Donald Trump, especialmente por la ofensiva de su gobierno contra la inmigración.

La legisladora llegó a Estados Unidos desde Somalia cuando era niña y ha sido blanco frecuente de los ataques políticos del presidente republicano.

El registro de su vivienda ocurre en medio de ese enfrentamiento y tres semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, en las que se decidirá el control del Congreso estadounidense.

Por ahora, las autoridades no han detallado públicamente el alcance de la investigación ni han confirmado la versión sobre un presunto fraude migratorio difundida por medios estadounidenses.

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