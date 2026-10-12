Planes de Halloween en Nueva York: eventos gratuitos, fechas y lugares

Algunas actividades de Halloween serán antes del 31 de octubre. Foto: Shutterstock

La ciudad de Nueva York ya anunció la edición 2026 de “Trick-or Streets” para Halloween. Esta iniciativa, que permite a las familias celebrar sin gastar dinero, convertirá 160 calles y plazas en espacios de juegos y entretenimiento para los niños que deseen participar en el “trick or treat”.

Se trata de una tradición de Halloween, un día muy diferente al Día de Muertos, en la que los niños van disfrazados de puerta en puerta por su vecindario pidiendo golosinas. Se dice que, si no reciben dulces, pueden aplicar algún truco o broma, sin embargo, no siempre se cumple.

El programa, coordinado por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) junto con organizaciones comunitarias, comercios y escuelas, incluye celebraciones durante todo el mes. Incluso, algunas de las actividades principales se realizarán antes del 31 de octubre, día de Halloween.

Eventos gratuitos de Halloween en Nueva York

Estas son algunas de las celebraciones principales anunciadas por el NYC DOT en su portal web:

Jueves 22 de octubre — Hillel Plaza, Brooklyn : de 2:00 pm a 6:00 pm (ET), en Hillel Place, entre Kenilworth Place y Flatbush Avenue. La jornada contará con actividades comunitarias y programación de temporada.

: de 2:00 pm a 6:00 pm (ET), en Hillel Place, entre Kenilworth Place y Flatbush Avenue. La jornada contará con actividades comunitarias y programación de temporada. Sábado 24 de octubre — Water Street Open Street, Staten Island : de 12:00 pm a 5:00 pm (ET), en Water Street, entre Canal Street y Beach Street. La celebración contempla música en vivo, actividades familiares, pintura facial y un concurso de disfraces.

: de 12:00 pm a 5:00 pm (ET), en Water Street, entre Canal Street y Beach Street. La celebración contempla música en vivo, actividades familiares, pintura facial y un concurso de disfraces. Domingo 25 de octubre — Austin Street Open Street, Queens : de 2:00 pm a 5:00 pm (ET), en Austin Street, entre 71 Avenue y 71 Road.

: de 2:00 pm a 5:00 pm (ET), en Austin Street, entre 71 Avenue y 71 Road. Miércoles 28 de octubre — Canal Street Open Street, Manhattan: de 3:00 pm a 7:00 pm (ET), en Canal Street, entre Orchard Street y Essex Street. La programación forma parte de las celebraciones comunitarias organizadas junto a los comercios del área.

Recuerda que los horarios y las actividades pueden cambiar por condiciones meteorológicas, por lo que conviene revisar los anuncios oficiales antes de salir y confirmar que no haya modificaciones.

¿Dónde celebrar Halloween el mismo 31 de octubre?

El día de Halloween, que cae sábado, habrá actividades en los cinco distritos de la ciudad. Entre las opciones anunciadas se encuentran:

El Bronx

James Baldwin Plaza: de 10:00 am a 3:00 pm (ET), en Goulden Avenue, junto a Mosholu Parkway. Es uno de los eventos principales de la programación municipal.

También habrá actividades en:

Decatur Avenue, entre East 193 Street y Fordham Road, de 10:00 am a 6:00 pm (ET)

Roberto Clemente Plaza, sobre Third Avenue, entre Willis Avenue y East 148 Street, de 12:00 pm a 4:00 pm (ET)

Saint Raymond Avenue, entre East Tremont Avenue y Benson Street, de 4:30 pm a 7:30 pm (ET)

Brooklyn

Washington Street, en DUMBO, entre Front Street y Water Street, de 10:00 am a 9:00 pm (ET)

Actividades en 17th Street, entre Eighth Avenue y Seventh Avenue, de 12:00 pm a 9:00 pm (ET)

Una fiesta en Marcy Avenue Plaza, entre Fulton Street y MacDonough Street, de 3:00 pm a 7:00 pm (ET)

Manhattan

Lower East Side, Broome Street, entre Essex Street y Norfolk Street, de 12:00 pm a 4:00 pm (ET)

Amsterdam Avenue, entre Cathedral Parkway y 106th Street, de 2:00 pm a 4:00 pm (ET)

Por la noche, la tradicional Village Halloween Parade está programada de 7:00 pm a 11:30 pm (ET) en Sullivan Street, entre Broome Street y Spring Street.

Queens

Woodside Avenue, entre 77th Street y 76th Street, habrá actividades de 11:00 am a 3:00 pm (ET)

En 34th Avenue, entre 73rd Street y Junction Boulevard, la programación será de 12:00 pm a 5:00 pm (ET)

Forest Hills también tendrá su desfile de Halloween en 69th Avenue, entre Sybilla Street y Metropolitan Avenue, de 11:00 am a 1:00 pm (ET).

Staten Island

Además de la celebración anticipada de Water Street, el calendario municipal incluye una fiesta comunitaria en Hamilton Park, en Park Place, entre Franklin Avenue y Harvard Avenue, de 1:00 pm a 5:00 pm (ET).

La ciudad de Nueva York publicó un mapa interactivo con las ubicaciones de “Trick-or-Streets” y un listado de celebraciones por fecha. Es la mejor herramienta para encontrar actividades cercanas al vecindario y comprobar posibles cambios.

Además, la Gran Manzana también se prepara para el Halloween Parade, que lleva una propuesta especial para los aficionados de zombies y el rey del pop Michael Jackson: bailar el famoso tema “Thriller”.

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