Las de hoy | 12 de octubre de 2026

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El Universal : Ocultar patrimonio abre puerta enorme a corrupción: SNA – Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, asegura que ocultar las declaraciones patrimoniales de funcionarios es un riesgo mayúsculo en un gobierno que ha eliminado instituciones autónomas que garantizaban esos procesos, como el INAI.

: Ocultar patrimonio abre puerta enorme a corrupción: SNA Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, asegura que ocultar las declaraciones patrimoniales de funcionarios es un riesgo mayúsculo en un gobierno que ha eliminado instituciones autónomas que garantizaban esos procesos, como el INAI. Reforma : Exhibe EU fentanilo que AMLO negaba – Documentan tráfico la DEA y Guardia Costera de Taiwán..

: Exhibe EU fentanilo que AMLO negaba Documentan tráfico la DEA y Guardia Costera de Taiwán.. Milenio Diario : Se agrava la violencia en cárceles y escuelas – En 2025 hubo 55 muertos, la mayoría en prisiones locales, un repunte de 103%; en tanto, el ataque en Torreón elevó a 16 las víctimas en planteles desde 2014.

: Se agrava la violencia en cárceles y escuelas En 2025 hubo 55 muertos, la mayoría en prisiones locales, un repunte de 103%; en tanto, el ataque en Torreón elevó a 16 las víctimas en planteles desde 2014. La Jornada : Gobernadora atribuye crisis de seguridad a exfiscal Carmona – Pacificación de Morelos, asunto central: González Saravia.

: Gobernadora atribuye crisis de seguridad a exfiscal Carmona Pacificación de Morelos, asunto central: González Saravia. Excélsior : Violencia política contra mujeres arde en redes – Las quejas y denuncias ante el INE casi se triplicaron entre 2023 y 2026; según el último informe del instituto, 85% de las agresiones se concentra en la esfera digital.

: Violencia política contra mujeres arde en redes Las quejas y denuncias ante el INE casi se triplicaron entre 2023 y 2026; según el último informe del instituto, 85% de las agresiones se concentra en la esfera digital. El Financiero : Erosión del carry trade golpea al peso – Pierde atractivo por previsión de menor diferencial de tasas con EU.

: Erosión del carry trade golpea al peso Pierde atractivo por previsión de menor diferencial de tasas con EU. El Economista: Aumentan las importaciones agropecuarias; se reduce superávit – Saldo a favor de la balanza disminuyó a 4 mil 283 mdp.



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