Huracán Simon: lista de vuelos cancelados en Puerto Vallarta y Mazatlán

Cancelan y posponen vuelos de Mexicana. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La aerolínea Mexicana informó que fueron cancelados y reprogramados algunos vuelos debido a la presencia del huracán Simon y las condiciones climatológicas en Mazatlán y Puerto Vallarta.

Cancelan Vuelos de Mexicana por huracán Simon

Mediante un comunicado, Mexicana anunció que se cancelaron los vuelos XN1444 y XN1445 del domingo 11 de octubre, además de los vuelos XN1264 y XN1265 de este lunes 12 de octubre, por las condiciones metereológicas adversas provocadas por el huracán Simon en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y el Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

“En Mexicana, la seguridad de nuestros pasajeros es siempre nuestra máxima prioridad. Por ellos hemos activado los protocolos correspondientes para brindar acompañamiento ante esta situación extraordinaria”, mencionó la aerolínea.

Las personas afectadas pueden obtener más información en la línea de atención telefónica: 55 6394 2262. También se recomienda estar al pendiente de los canales oficiales y redes sociales de la aerolínea para estar al tanto de las actualizaciones.

Vuelos de Mexicana reprogramados en Mazatlán y Puerto Vallarta por huracán Simon

Mexicana también informó que los siguientes vuelos han sido reprogramados:

Vuelo: XN5264

Origen: AIFA

Destino: Puerto Vallarta

Salida: 11:00 horas

Llegada: 12:22 horas

Vuelo: XN5264

Origen: Puerto Vallarta

Destino: Mazatlán

Salida: 13:05 horas

Llegada: 12:55 horas

Vuelo: XN5265

Origen: Puerto Vallarta

Destino: Mazatlán

Salida: 13:05 horas

Llegada: 12:55 horas

Vuelo: XN5265

Origen: Mazatlán

Destino: AIFA

Salida: 13:35 horas

Llegada: 16:10 horas

Huracán Simon podría tocar tierra en Sinaloa los próximos días

El huracán Simon podría tocar tierra este miércoles en Sinaloa, entre Mazatlán y San Ignacio, aunque ya con categoría 1, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de un video, Juan Pablo Cerón, meteorólogo del Instituto Estatal de Protección Civil, informó que el ciclón se degradó este domingo a categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h y rachas de hasta 240 km/h, mientras sigue desplazándose por el Pacífico mexicano con posible dirección hacia Sinaloa.

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