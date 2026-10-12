Suspensión de clases en tres municipios de Michoacán por huracán Simon

Suspenden clases en Michoacán por huracán Simon. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de Michoacán dio a conocer que habrá suspensión de clases en tres municipios de la entidad por los efectos provocados por el huracán Simon, el cual se encuentra en el océano Pacífico, justo frente a las costas mexicanas.

Suspensión de clases en Michoacán

La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán informó a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que se mantiene la suspensión de clases en tres municipios de la entidad.

De acuerdo con las autoridades escolares michoacanas, esta medida se toma ante las condiciones derivadas por el paso del huracán Simon que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualmente es de categoría 2 y se ubica a 75 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con rachas de viento de hasta 220 kilómetros por hora.

Por todo esto, el Gobierno de Michoacán pide a los padres de familia, autoridades escolares y sociedad en general atender las indicaciones y consultar información por canales oficiales.

“Ante las condiciones derivadas por el paso del huracán Simón, se mantiene la suspensión de actividades escolares en los municipios señalados. La Secretaría de Educación en el Estado llama a padres de familia, autoridades escolares y sociedad en general a atender las indicaciones y consultar información por canales oficiales”, se lee en su publicación.

¿En qué municipios de Michoacán hay suspensión de clases?

La Secretaría de Educación de Michoacán indica que los municipios que no tendrán actividades escolares por el paso del huracán Simon son los siguientes:

Coahuayana

Chinicuila

Aquila

Huracán Simon provocará lluvias muy fuertes

El Servicios Meteorológico Nacional indica que el huracán Simon se mantiene en categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora.

Hasta las 06:00 horas, tiempo del centro de México, se localizó a 80 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 120 kilómetros al suroeste de Punta Mita, Nayarit, con desplazamiento hacia el noroeste a 4 kilómetros por hora.

Pronostican que las bandas nubosas de este ciclón provocarán lluvias muy fuertes en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit, así como en el sur de Sinaloa. Y también se prevén vientos fuertes y oleaje de hasta cinco metros en las costas de Jalisco.

Sigue el huracán en vivo:

Debido a las condiciones del huracán, mantienen una zona de prevención desde playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías, y una zona de vigilancia desde El Roblito hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Finalmente, aseguraron que las lluvias podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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