Una bacteria de transmisión sexual preocupa a EE. UU.: ya resiste cinco antibióticos

Bacteria de transmisión sexual provoca diarrea. Foto: Envato.

Una bacteria que provoca diarrea, dolor abdominal y, en algunos casos, disentería está encendiendo las alertas sanitarias en Estados Unidos. Se trata de Shigella, un microorganismo que puede transmitirse por contacto sexual y cuyas variantes más resistentes están complicando el tratamiento de la infección. Un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) documentó el avance de cepas resistentes a cinco antibióticos.

El hallazgo importa porque no se trata únicamente de una infección intestinal molesta: algunas variantes tienen opciones de tratamiento oral muy limitadas, una situación que preocupa a los especialistas en salud pública.

¿Qué es la bacteria Shigella y cómo se transmite en Estados Unidos?

La Shigella causa una infección conocida como shigelosis. Aunque tradicionalmente se ha relacionado con alimentos o agua contaminados y con brotes entre niños pequeños, también puede propagarse mediante el contacto sexual.

La transmisión ocurre cuando pequeñas cantidades de materia fecal llegan a la boca. Esto puede suceder durante ciertas prácticas sexuales o por contacto con manos, objetos y superficies contaminados. No es necesario que una persona presente síntomas evidentes para que exista riesgo de exposición.

De acuerdo con el artículo publicado por ScienceAlert el 8 de octubre de 2026, se estima que alrededor de 450 mil personas contraen shigelosis cada año en Estados Unidos.

La bacteria no es nueva. Lo que cambia el panorama es su capacidad para desarrollar resistencia a medicamentos que antes permitían combatirla.

¿Por qué preocupa que algunas cepas resistan cinco antibióticos?

Un análisis de los CDC, publicado en abril de 2026 en su informe Morbidity and Mortality Weekly Report, examinó 16 mil 788 muestras de Shigella con información sobre resistencia a los medicamentos entre 2011 y 2023.

Los resultados revelaron un cambio importante: las muestras clasificadas como extensamente resistentes a los medicamentos pasaron del 0% entre 2011 y 2015 al 8.5% en 2023.

Estas variantes presentan resistencia a cinco antibióticos:

Ampicilina

Azitromicina

Ceftriaxona

Ciprofloxacino

Trimetoprim-sulfametoxazol

El problema va más allá de que un medicamento deje de funcionar. Según los CDC, no hay antibióticos orales aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para tratar estas infecciones extensamente resistentes. Las alternativas son limitadas y el tratamiento debe ajustarse a la evaluación clínica y a los resultados de laboratorio.

El mismo informe identificó 510 muestras extensamente resistentes entre las analizadas. Entre los pacientes con información disponible sobre hospitalización, el 37.6% necesitó ingresar a un hospital.

Las cifras no significan que todas las infecciones por Shigella sean graves o resistentes. Sí muestran por qué las autoridades vigilan la expansión de estas variantes.

¿Cuáles son los síntomas de la infección por Shigella?

La shigelosis puede provocar diarrea, fiebre y dolor abdominal. En algunos pacientes aparece diarrea con sangre o moco, una señal que puede indicar una infección más severa.

La mayoría de las personas se recupera sin necesitar antibióticos. Sin embargo, los casos graves pueden requerir tratamiento médico y la resistencia bacteriana hace especialmente importante elegir el medicamento adecuado.

Si tienes diarrea intensa, sangre en las heces, fiebre elevada o signos de deshidratación, busca atención médica. También conviene consultar si los síntomas persisten o si sospechas que pudiste estar expuesto a la bacteria.

No tomes antibióticos por tu cuenta. Utilizar un medicamento inadecuado puede retrasar el tratamiento correcto y contribuir al problema de la resistencia antimicrobiana.

La prevención requiere medidas de higiene y precauciones durante las relaciones sexuales. El Departamento de Salud Pública de California recomienda evitar las relaciones sexuales con una persona que haya tenido diarrea durante las dos semanas anteriores.

También aconseja reducir el contacto con materia fecal durante las prácticas sexuales, utilizar barreras de protección en el sexo oral y anal, y lavarse las manos y limpiar las zonas implicadas antes y después del contacto sexual.

Si aparecen síntomas, es importante acudir a un profesional sanitario y explicar tanto los síntomas intestinales como las posibles vías de exposición. Esa información puede ayudar a solicitar las pruebas apropiadas y orientar el tratamiento.

La alerta no significa que toda diarrea esté relacionada con una infección sexual. Significa que Shigella puede transmitirse por más de una vía y que algunas de sus variantes están perdiendo sensibilidad a medicamentos importantes.

Para los médicos, reconocer esa posibilidad a tiempo es fundamental. Cuando una bacteria desarrolla resistencia a varios antibióticos, identificar la infección y elegir el tratamiento adecuado puede marcar una diferencia decisiva.

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