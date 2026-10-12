¿Quién es el “Junior”, presunto líder de “Los Rusos” detenido en Acapulco, Guerrero?

El “Junior”, presunto líder de “Los Rusos” en Acapulco. Foto: SSPC

Eliceo V. N., alias “Junior”, presunto líder de una célula criminal vinculada con el grupo delictivo “Los Rusos”, fue detenido en Acapulco, Guerrero, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

¿Quién es el “Junior”?

Eliceo “V” N es señalado como líder de una célula vinculada con “Los Rusos” en Guerrero, Las investigaciones señalan que Eliceo “V” N. presuntamente encabezaba una célula dedicada principalmente a la extorsión de comerciantes del Mercado Central de Acapulco y a ataques contra transportistas.

El detenido sería uno de los operadores de esta organización criminal en el puerto y colaborador cercano de Antonio Bautista Vargas, alias “Cabañas”, quien también fue detenido en el marco de las investigaciones por una agresión contra agentes de seguridad.

También se le vincula con homicidios y con las actividades de integrantes de “Los Rusos” en Guerrero. Estas acusaciones forman parte de las líneas de investigación y deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales.

El “Junior” habría participado en la selección de presuntos sicarios relacionados con la agresión contra personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Su captura lo convirtió en el séptimo detenido relacionado con el grupo delictivo investigado por ese ataque armado,

¿Qué aseguraron durante la detención del “Junior”?

Durante el operativo en Acapulco, las autoridades aseguraron:

Dos armas de fuego

Cartuchos

Aproximadamente 300 dosis de presuntas drogas

Una camioneta

En Acapulco, Guerrero, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, compañeros de @SSPCMexico y @SEMAR_mx en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de Guerrero detuvieron a Eliceo V N , alias “El Junior”, líder de una célula criminal… pic.twitter.com/RPmsFTCNmH — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 11, 2026

¿Quiénes son “Los Rusos” en Guerrero?

“Los Rusos” son identificados como una organización criminal con antecedentes vinculados al Cártel de los Beltrán Leyva y presencia en Guerrero. Se trata de un grupo distinto de la organización conocida con el mismo nombre que opera en Baja California y que es señalada como brazo armado del Cártel de Sinaloa.

La estructura criminal en Guerrero estaría encabezada por Carlos Alberto Navarrete Soriano, alias “El Ruso” o “El Colorado”.

Su presencia ha sido reportada en distintas zonas de Acapulco, entre ellas:

Zona Diamante

El Coloso

Luis Donaldo Colosio

Cayaco

La Sabana

Las Cruces

Llano Largo

Puerto Marqués

Costa Azul

Progreso

Alta Progreso

Tres Palos

Barra Vieja

¿Qué relación tiene el “Junior” con “Cabañas”?

Las investigaciones identifican a Eliceo “V” N. como colaborador cercano de Antonio Bautista Vargas, alias “Cabañas”. Ambos aparecen relacionados con las indagatorias por la agresión contra agentes de seguridad en Acapulco.

Las autoridades buscan esclarecer la participación de cada uno en los hechos y determinar los posibles vínculos con otros integrantes de la organización.

La detención del “Junior” se suma a las acciones de seguridad emprendidas contra presuntos integrantes de “Los Rusos”, grupo al que se atribuyen actividades de extorsión y otros hechos violentos en el puerto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.