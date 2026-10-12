La mañanera de Claudia Sheinbaum, 12 de octubre de 2026

| 06:50 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

Conferencia mañanera de Sheinbaum en vivo este 12 de octubre por Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 12 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 12 de octubre de 2026

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