Carolina del Norte abre oficina de asilo: quiénes tendrán su entrevista ahí

La nueva sede trabajará con el asilo afirmativo. Foto: AFP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) abrió una oficina de asilo en Charlotte, Carolina del Norte, que a partir del 13 de octubre de 2026 atenderá los casos de las personas que viven en Carolina del Norte o Carolina del Sur y que pidieron asilo o están por hacerlo, de acuerdo con un aviso de USCIS.

La nueva sede trabaja con el asilo afirmativo, el trámite que se presenta directamente ante USCIS y no ante un juez de inmigración, y cuya etapa clave es la entrevista con un oficial. El cambio de oficina, sin embargo, no significa que todos los solicitantes de ambos estados vayan a recibir cita de inmediato ni que todos deban viajar a Charlotte, porque la agencia señala que esas personas “pueden ser citadas” en esa ubicación.

Cada solicitante sabrá adónde le toca ir por la carta de cita que le envíe USCIS, un documento que conviene leer con calma antes de planear cualquier viaje. A eso se suma que la oficina no recibe a nadie sin cita, un detalle que pesa para quienes pensaban acudir en persona a preguntar por su caso o arreglar algún imprevisto.

¿Quiénes tendrán su entrevista en la oficina de Charlotte?

Las personas que viven en Carolina del Norte o Carolina del Sur y tienen una solicitud de asilo presentada, o la presentan desde esa fecha, quedan bajo la jurisdicción de la oficina de asilo de Charlotte, es decir, esa sede pasa a ser la responsable de su caso por el estado donde residen. La apertura llega pocos meses después de la de la oficina de Atlanta, que USCIS inauguró en julio de 2026 para Georgia y Alabama, según el aviso de la oficina de Atlanta.

Quedar bajo la nueva oficina no equivale a tener una fecha cercana, ya que, de acuerdo con la página de USCIS sobre la programación de entrevistas, la agencia atiende primero las entrevistas que se reprogramaron y las solicitudes más recientes. En paralelo, una parte de sus oficiales avanza con los casos más antiguos.

Esa misma política prevé que, para quienes viven lejos de una oficina de asilo, las entrevistas se programen en sedes alternas, a menudo oficinas locales de USCIS, según los recursos disponibles. Por eso no todos los residentes de las dos Carolinas serán citados necesariamente en Charlotte, y la carta de cita sigue siendo la referencia que manda.

¿Dónde está la oficina y por qué no conviene llegar sin cita?

La oficina usa la misma dirección para recibir visitas y correspondencia: Charlotte Asylum Office, 128 South Tryon Street, Suite 600, Charlotte, Carolina del Norte 28202. Ahí las entrevistas y cualquier otro servicio se dan solo con cita previa, y las oficinas de asilo no atienden a las personas que llegan sin ella.

Para dudas sobre un caso o para mover una cita, el canal que indica el aviso es el Centro de Contacto de USCIS, en el 1-800-375-5283, ya que el aviso no incluye un teléfono propio de la sede de Charlotte. Acudir a la oficina para preguntar por un expediente no sustituye esa llamada, pues sin una cita programada la persona no será recibida.

¿Cómo revisar en la carta de cita dónde presentarse?

USCIS pide a quienes reciban una cita de asilo revisar con cuidado esa notificación, porque ahí viene el lugar exacto donde deben presentarse, además de la fecha y la hora. La ubicación que aparece en la carta es la que cuenta, aunque exista otra oficina de USCIS más cerca de casa, y si la entrevista se reprograma, la agencia envía una carta nueva con los datos actualizados.

Una carta que nunca llega puede convertirse en una cita perdida, por eso pesa tener al día la dirección registrada ante USCIS. Si la notificación no se envió a la dirección más reciente que la persona reportó por los medios oficiales, la entrevista se reprograma sin que tenga que justificar nada, según la guía de USCIS para preparar la entrevista de asilo.

🇺🇸 USCIS will open a Charlotte Asylum Office on Oct. 13, 2026, giving asylum applicants living in North and South Carolina a new interview location.



🇺🇸 Check out full details here 👇 https://t.co/CORpjZTkpY — Immigration News United States (@inus_news) October 9, 2026

Documentos para llevar el día de la cita

Identificación, como pasaportes, otros documentos de viaje o identidad y el Formulario I-94, si se recibió al llegar a EE. UU

Los originales de actas de nacimiento, de matrimonio u otros documentos que se enviaron con el Formulario I-589, la solicitud de asilo

Una copia del I-589 y de todo lo que se haya enviado después, por si a la oficina le falta algo

Un intérprete, si la persona no puede hacer la entrevista en inglés

El cónyuge y los hijos menores de 21 años que se incluyeron como dependientes en la solicitud, con sus propios documentos

Una traducción certificada al inglés de cualquier documento escrito en otro idioma

El solicitante también puede llegar acompañado de un abogado o representante acreditado, sin costo para el gobierno, siempre que ambos presenten el Formulario G-28. Confirmar que quien acompaña sí cuenta con esa acreditación ayuda a evitar fraudes de personas que se hacen pasar por abogados y cobran sin presentar ningún trámite, como el que sufrió una madre venezolana detenida junto a su hija en una cita de asilo en Charlotte.

¿Qué hacer si no se puede acudir o se necesita un ajuste por discapacidad?

Para cambiar la fecha hay que llamar al Centro de Contacto de USCIS, al 1-800-375-5283, antes de la cita, el mismo día o dentro de los 10 días siguientes a la entrevista perdida, y explicar el motivo con pruebas. La oficina de asilo solo acepta el cambio cuando el solicitante demuestra circunstancias excepcionales, y de acuerdo con la página de USCIS sobre circunstancias excepcionales, la ley migratoria incluye entre ellas los siguientes casos.

Agresión o crueldad extrema contra el solicitante, su hijo, su padre o su madre

Una enfermedad grave del solicitante o de su cónyuge, hijo, padre o madre

La muerte del cónyuge, de un hijo, del padre o de la madre

La oficina revisa cada caso por separado y puede aceptar otros motivos, aunque los de menor peso no califican. Como prueba sirven registros médicos, reportes policiales o actas de nacimiento o defunción, con traducción certificada si no están en inglés. Si el cambio se rechaza antes de la fecha, la persona debe acudir a la entrevista original, y pedir otra fecha o faltar puede afectar el permiso de trabajo que se tramita con base en el asilo pendiente.

¿Qué pasa si se falta a la cita?

Faltar a la entrevista sin justificarlo en 10 días tiene consecuencias distintas según la situación de cada solicitante. A quien tiene otra base legal para estar en el país se le desecha la solicitud, y quien no la tiene es enviado a un juez de inmigración. A las personas con permiso de permanencia temporal, o parole, USCIS les revisa si termina ese permiso y si su caso pasa a un juez.

Los ajustes por discapacidad se piden en línea, en uscis.gov/accommodations, o con ayuda del Centro de Contacto en inglés o en español, y según la página de USCIS sobre ajustes por discapacidad, lo mejor es solicitarlos en cuanto llega la carta de cita. Entre los apoyos posibles hay intérpretes de lengua de señas, subtítulos e incluso visitas al domicilio si una condición médica grave impide viajar. Quienes usan silla de ruedas no necesitan avisar porque todas las instalaciones son accesibles, y no hablar inglés no cuenta como discapacidad.

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