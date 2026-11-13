Pidió paz para Mazatlán y más clientes para su barbería; días después fue asesinado

Pidió paz para Mazatlán y más clientes. Foto: SAMUEL SÁNCHEZ

Ricardo, conocido en redes sociales como “Richy Barber”, pidió a Dios por la paz en Mazatlán, Sinaloa, y para que llegaran más clientes a su barbería. Días después, el miércoles 11 de noviembre, fue atacado a balazos dentro de su negocio y murió horas más tarde en un hospital.

El joven, de poco más de 30 años, había compartido mensajes en Facebook sobre la inseguridad en Mazatlán y las dificultades que enfrentan los pequeños comerciantes. Su asesinato ocurrió en una barbería ubicada sobre la calle Teniente Azueta, en el Centro del puerto.

Richy Barber fue asesinado días después de pedir paz para Mazatlán

La tarde-noche del miércoles, hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra el propietario.

Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al lugar para auxiliar a Ricardo, quien fue trasladado de emergencia a un hospital. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Apenas una semana antes, el 4 de noviembre, el barbero publicó una fotografía en la que aparecía arrodillado dentro de su negocio, acompañada de una reflexión sobre su trabajo, su familia y la violencia en Mazatlán.

“También oré por mi puerto, por Mazatlán. Estamos pasando por tiempos muy duros, mucha inseguridad y mucha violencia. Que Dios ponga su mano sobre nuestro puerto y nos devuelva la paz que tanto necesitamos”.

En aquella publicación también pidió conservar su fuente de ingresos y conseguir más clientes para salir adelante junto con su familia y trabajadores.

Richy Barber pidió a jóvenes alejarse de la delincuencia

En otro mensaje de Facebook, Richy Barber hizo un llamado a los jóvenes que enfrentaban problemas de adicciones o estaban involucrados con grupos criminales para buscar alternativas mediante el trabajo y el aprendizaje de un oficio.

También expresó su preocupación por las madres que temen por sus hijos y los comerciantes afectados por la caída de ventas en medio de la inseguridad.

Richy Barber era sobrino de un aspirante de Morena en Mazatlán

Tras el asesinato, Juan Carlos Patrón Rosales, aspirante a encabezar la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Mazatlán rumbo a 2027, confirmó que la víctima era su sobrino.

Lo identificó como Richy Breceda Patrón, hijo de su hermana Griselda, y señaló que dejó a su esposa y un hijo pequeño.

“Hoy lloramos en esta familia. Pero no dejaremos de luchar, el rumbo de Mazatlán, de Sinaloa y México debe ser de paz”.

El crimen ocurrió en medio de la violencia que enfrenta Mazatlán, donde, según reportes periodísticos, al menos 31 homicidios se registraron durante los primeros días de noviembre.

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