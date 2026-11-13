Organizadores atribuyen al Gobierno de Sinaloa la cancelación del Palenque de Culiacán

Ataque a la fachada de la Feria Ganadera. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Fiesta MX, empresa organizadora del Palenque de Culiacán, asegura que el Gobierno del estado ordenó la cancelación del evento. Esta versión contradice a la gobernadora interina, Graciela Domínguez, quien afirmó que la decisión la tomaron sin consultar a las autoridades de Sinaloa.

Decisión de cancelar el Palenque de Culiacán fue privada, aseguró la gobernadora

Graciela Domínguez fue cuestionada por la prensa sobre la cancelación del Palenque de Culiacán, a lo que respondió que la decisión fue completamente ajena al Gobierno de Sinaloa,“es privado el tema y desconozco el comunicado que se hizo”, declaró.

La mandataria añadió que tampoco hubo un acercamiento por parte de Fiesta MX para tratar el tema. “No tuvimos ningún acercamiento con alguna empresa o quienes estuvieran organizando, lo que conocemos es a través de los medios”, dijo.

Los medios también le preguntaron sobre si la cancelación del Palenque de Culiacán, por tercer año consecutivo, afectará la imagen del estado, a lo que Domínguez prefirió evadir el tema.

Organizadores aseguran que el Gobierno les pidió cancelar el Palenque de Culiacán

Horas después de que se dieran a conocer las declaraciones de la gobernadora interina, Fiesta MX publicó un comunicado para desmentir esta versión, asegurando que los tres órdenes de gobierno ordenaron la cancelación del Palenque de Culiacán.

“La empresa Fiesta MX se mantuvo firme en la organización del Palenque de Culiacán 2026 hasta el último momento (…) Lamentablemente, por órdenes de los tres gobiernos de seguridad: Federal, Estatal y Municipal, y debido a las circunstancias que estamos pasando actualmente en la capital sinaloense, se nos ordenó la cancelación del evento”.

Los organizadores reiteran que la principal razón por la que se canceló el evento fue para priorizar la seguridad de todas las personas involucradas en el evento: público, artistas y personal.

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