Cancelan Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán 2026 por violencia y amenazas

Ataque al Palenque de la Feria Ganadera en Culiacán. Foto: Cuartoscuro

Los organizadores del Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán 2026 cancelaron los espectáculos musicales programados a partir de este jueves 12 de noviembre, luego de que las instalaciones fueran atacadas a balazos y se registraran amenazas contra artistas y asistentes.

La decisión ocurre en medio de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa. Sin embargo, el Gobierno estatal mantiene los preparativos para realizar la Feria Ganadera, cuyo inicio está previsto para el próximo 20 de noviembre.

Ataques y amenazas provocaron incertidumbre

El 2 de noviembre, hombres armados dispararon contra la fachada del Palenque y ocasionaron daños materiales. Tres días después, el 5 de noviembre, apareció una manta con amenazas dirigidas a las agrupaciones musicales anunciadas y a las personas que acudieran a los conciertos.

A estos incidentes se sumó una baja demanda en la venta de boletos, situación que habría influido en la decisión de cancelar las presentaciones.

Los responsables de los espectáculos informaron que próximamente darán a conocer el procedimiento para devolver el dinero a quienes compraron entradas.

Gobierno mantiene operativo para la Feria Ganadera

Apenas el lunes pasado, el Gabinete de Seguridad federal, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció un dispositivo especial para la Feria Ganadera de Culiacán.

El coordinador de la Guardia Nacional informó que se contempla la participación de aproximadamente 3 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales.

El operativo incluye filtros de revisión, vigilancia con drones y dispositivos de seguridad en el interior, exterior y accesos al recinto.

¿Cuándo inicia la Feria Ganadera de Culiacán?

Este miércoles 11 de noviembre, durante una visita a Los Mochis, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reafirmó que la Feria Ganadera de Culiacán comenzará el 20 de noviembre.

La mandataria explicó que la Unión Ganadera Regional de Sinaloa dará a conocer la programación de actividades y reiteró el interés del Gobierno estatal en respaldar este tipo de eventos públicos, particularmente en Culiacán, donde la violencia ha afectado la convivencia y las actividades sociales.

También señaló que el objetivo es generar garantías de seguridad para que las familias puedan acudir.

La cancelación del Palenque no significa que se suspenda toda la Feria Ganadera, ya que los espectáculos musicales son organizados por particulares bajo un esquema de concesión.

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