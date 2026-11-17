Foto: Uno TV

El Ayuntamiento de Mazatlán confirmó que fueron cuatro y no tres los integrantes de Banda HR que resultaron heridos durante un ataque armado en una fiesta en el puerto sinaloense, donde además un hombre perdió la vida. Mientras tanto, en Culiacán, la Policía Municipal aseguró que los delitos de alto impacto registran una disminución, pese a las agresiones armadas que continúan presentándose.

¿Qué pasó con los integrantes de Banda HR en Mazatlán?

El ataque armado contra los músicos de Banda HR ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, en la colonia Pueblo Nuevo de Mazatlán. Sujetos armados llegaron a una fiesta y dispararon contra los asistentes.

Los integrantes de la agrupación sinaloense estaban trabajando en la celebración cuando fueron alcanzados por los disparos. Además de los músicos lesionados, la agresión dejó un hombre muerto.

Aunque los primeros reportes señalaban que había tres integrantes heridos, el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Abraham Osuna Ávalos, actualizó la cifra a cuatro músicos lesionados.

Tres músicos fueron dados de alta; uno sigue hospitalizado

Osuna Ávalos precisó que tres de los integrantes de Banda HR ya recibieron el alta médica, mientras que uno continúa internado en un hospital.

El funcionario agregó que este martes personal del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez y del Sistema DIF acudió para coordinar los apoyos necesarios y dar seguimiento a la recuperación del músico que permanece bajo atención médica.

Policía de Culiacán afirma que delitos de alto impacto van a la baja

En Culiacán, el director de la Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jonathan Macedo Ramírez, afirmó que los delitos de alto impacto y los robos a comercios presentan una tendencia a la baja.

El mando policial atribuyó esta disminución al despliegue coordinado de las corporaciones municipales, estatales y federales, entre ellas el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina. También mencionó el reforzamiento de los patrullajes y el uso de cámaras de videovigilancia.

Sobre la instalación de cámaras y botones de pánico en el centro de Culiacán, señaló que todavía se revisan los puntos donde serán colocados.

Continúan las agresiones armadas en Culiacán

Pese a la disminución señalada por la Policía Municipal, en la capital sinaloense continúan registrándose hechos violentos. Entre los casos recientes está el hallazgo de una cabeza humana cerca de un centro comercial, que provocó la movilización de las autoridades.

Macedo Ramírez indicó que la Fiscalía General del Estado está a cargo de las investigaciones de ese caso.

Ante los cuestionamientos por los ataques armados que siguen ocurriendo en distintos sectores de Culiacán, incluso durante el día, el funcionario reconoció que es necesario intensificar las labores de seguridad y mantener la coordinación entre las instituciones.

Sobre la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, el director de la Unidad Preventiva expresó:

“Obviamente, pues ahí en el primer cuadro de la ciudad ha estado muy bien, muy tranquilos, los locatarios prefieren cosas, muy bien la seguridad y pues seguimos día a día”

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