Tras hechos de inseguridad en Mazatlán, Gobierno de Sinaloa reporta vigilancia en carreteras y zonas turísticas

Policías en Mazatlán. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Sinaloa informó que ofrece su apoyo a los habitantes de Mazatlán tras los hechos violentos registrados el pasado fin de semana. Las autoridades también informaron que se reforzó la seguridad con elementos de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

¿Qué pasó en Mazatlán?

Un ataque armado en un bar de la Zona Dorada de Mazatlán dejó un hombre sin vida y otro herido durante la madrugada del domingo. La agresión se suma a un fin de semana violento en este destino turístico de Sinaloa, donde se contabilizan, de manera preliminar, 8 personas asesinadas y 8 lesionadas en distintos hechos violentos.

Los hechos ocurrieron en el acceso al establecimiento Cervecería La Malinche, donde dos hombres quienes trasciende serían trabajadores encargados de la seguridad fueron atacados por un individuo que presuntamente intentaba ingresar armado al negocio.

Como consecuencia de la agresión, uno de los trabajadores perdió la vida, mientras que otro, identificado preliminarmente como Jehovani “N”, de 33 años, recibió un disparo en el hombro, por lo que fue trasladado a un hospital a que recibiera atención médica.

La agresión ocurre en medio de un nuevo repunte de hechos violentos en Mazatlán. De acuerdo con los reportes preliminares, entre el sábado 14 y las primeras horas del domingo 15 de noviembre se registraron 8 personas fallecidas y otras 8 lesionadas en distintos ataques en el municipio.

Gobierno de Sinaloa refuerza seguridad en Mazatlán

Mediante un comunicado el Gobierno de Sinaloa informó que “extiende su respaldo solidario” a los habitantes de Mazatlán por los hechos violentos que se registraron el fin de semana, además de que mantiene su compromiso de que el estado transite hacia la paz y la tranquilidad.

El escrito menciona que se reforzó la seguridad y los elementos de seguridad de los tres niveles permanecen en vigilancia tanto en carreteras como en zonas urbanas, turísticas, rurales y comerciales de la entidad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa negó que las fuerzas armadas se hayan retirado de Mazatlán como mencionan algunas versiones.

“Hace unos días el Gabinete de Seguridad visitó este puerto, en donde el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo reiteró que la presencia de las fuerzas federales continuarán en Mazatlán hasta que se restablezcan por completo las condiciones de paz y seguridad”, explicó la SSP.

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