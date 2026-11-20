La suspensión del servicio es por seguridad operacional. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llevará a cabo trabajos de mantenimiento correctivo al Aerotrén, por lo que suspenderá temporalmente su servicio del 21 de noviembre al 3 de diciembre de 2026. Durante este periodo, los pasajeros podrán trasladarse entre las terminales 1 y 2 mediante autobuses gratuitos.

La administración del aeropuerto informó que las labores comenzarán a las 23:00 horas del viernes 20 de noviembre y terminarán a las 05:00 horas del viernes 4 de diciembre. La suspensión permitirá realizar intervenciones en distintos componentes del sistema de transporte.

Aerotrén del AICM: ¿dónde tomar los autobuses gratuitos?

Para facilitar el traslado de pasajeros entre ambas terminales, el AICM habilitará autobuses gratuitos que estarán claramente identificados y operarán durante los días de mantenimiento.

Los puntos de abordaje serán:

Terminal 1: puerta 7.

puerta 7. Terminal 2: a un costado de la bahía de autobuses de la puerta 4.

a un costado de la bahía de autobuses de la puerta 4. Horario: de 05:00 a 23:00 horas.

de 05:00 a 23:00 horas. Costo: gratuito al presentar el pase de abordar.

Este servicio permitirá a los usuarios trasladarse entre ambas terminales mientras el Aerotrén permanece fuera de operación.

¿Qué trabajos realizarán en el Aerotrén del AICM?

El mantenimiento correctivo contempla intervenciones en distintos componentes del Aerotrén, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, continuidad y confiabilidad.

Entre los trabajos programados se encuentran:

Revisión e intervención del sistema de accionamiento y tracción.

Mantenimiento del conjunto de rodaje del vehículo.

Trabajos en la infraestructura de vía.

Intervenciones en los sistemas eléctricos y de comunicaciones.

De acuerdo con la administración aeroportuaria, estas labores requieren una intervención integral del sistema, por lo que será necesario suspender temporalmente el servicio por razones de seguridad operacional.

¿Cuándo volverá a funcionar el Aerotrén?

Los trabajos de mantenimiento están programados para concluir a las 05:00 horas del viernes 4 de diciembre de 2026, después de un periodo de suspensión que abarcará del 21 de noviembre al 3 de diciembre.

Las intervenciones se realizarán en coordinación con Sintra, empresa encargada del mantenimiento del Aerotrén; Doppelmayr Cable Car (DCC), fabricante del sistema, y la administración del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Durante la suspensión, los pasajeros que necesiten cambiar de terminal podrán utilizar los autobuses habilitados, siempre que presenten su pase de abordar y lo hagan dentro del horario establecido.

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