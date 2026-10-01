Encuentran escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro Magno hace más de 2 mil años

Aristóteles enseñó a Alejandro Magno foto: AFP

La escuela en la que Aristóteles le dio clases a Alejandro Magno hace más de 2 mil 300 años fue encontrada en un yacimiento arqueológico al norte de Grecia.

El complejo se encuentra en la antigua ciudad macedonia de Mieza, donde el filósofo enseñó al conquistador previo a construir su imperio, que llegó a extenderse desde Grecia hasta la India.

“Estamos totalmente seguros de que se trata de la escuela que fundó Filipo II”, aseguró la arqueóloga Angelikí Kottaridi a la agencia EFE.

¿Dónde estudió Alejandro Magno?

El recinto donde Alejandro Magno fue educado se compone, según el yacimiento, de una extensión de tres hectáreas y alberga diferentes edificios.

Se han encontrado aulas con pupitres de piedra, salones de banquetes, un pabellón deportivo y hasta un estadio de atletismo.

Entre las ruinas también fueron encontradas monedas y estiletes utilizados por alumnos de la antigüedad para escribir.

Asimismo, se descubrieron habitaciones a un costado de las aulas, dos salones de banquetes y plataformas elevadas para colocar divanes.

Aristóteles educó a Alejandro Magno

Según lo que informó el historiador romano Plutarco en su obra “Vidas paralelas”, Alejandro Magno fue discípulo del filósofo Aristóteles durante su adolescencia, aproximadamente entre los 13 y los 16 años.

El joven recibió educación sobre ética, política, letras y ciencias naturales; por su parte, la arqueóloga Angelikí Kottaridi asegura que esta escuela es “lo que hoy se describiría como un colegio de élite”.

Algo importante a señalar es que las conquistas de Alejandro Magno, cuyo imperio abarcó desde Grecia hasta el valle del río Indo y desde Egipto hasta Asia Central, ayudaron a la fundación de escuelas que contribuyeron a difundir la cultura y lengua griega.

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