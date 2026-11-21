La captura desató enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos. Foto: Uno TV

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico”, facción “Mayos”, y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue detenido durante un operativo federal realizado la noche del viernes 20 de noviembre en las cercanías de Guasave, Sinaloa, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La dependencia indicó que también fueron detenidos en la operación Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como operador financiero del grupo delictivo, aliado del Cártel del Pacífico, facción “Mayos”.

Así fue la detención del Chapo Isidro en Guasave, Sinaloa

La captura fue realizada por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, conocidas como “Lobos”, y del Ejército, llamadas “Murciélagos”, en coordinación con militares comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con el informe, las fuerzas militares utilizaron herramientas tecnológicas para localizar a los objetivos y desarrollaron el operativo en tres fases:

Llegada al lugar: los elementos ingresaron por distintas vías terrestres, utilizando el sigilo y la sorpresa. Captura: establecieron un cerco de seguridad para evitar fugas o la llegada de refuerzos. Durante la intervención fueron atacados con disparos y explosivos, por lo que ingresaron al domicilio para detener a los tres hombres. Traslado: tras confirmar sus identidades, los detenidos fueron llevados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

Los tres quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes.

García Harfuch celebra detención del “Chapo Isidro”

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, felicitó y reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional “por su valor y profesionalismo” en la operación que permitió detener al “Chapo Isidro”.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad siguen desplegadas en el estado para proteger a la población”, aseguró.

¿Quién es “El Chapo Isidro”, el presunto detenido en Guasave?

Fausto Isidro Meza Flores, también identificado como “Chapo Isidro” o “Chapito Isidro”, es señalado por el FBI como el presunto cabecilla de la organización criminal transnacional Meza Flores, con sede en Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta organización estaría involucrada en la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos, entre ellas:

Fentanilo

Metanfetamina

Cocaína

Heroína

Marihuana

El FBI sostiene que la organización también ha tenido control sobre actividades de producción, transporte y distribución de narcóticos en distintas zonas de México.

¿Por qué busca el FBI a “El Chapo Isidro”?

El 2 de mayo de 2012, un tribunal federal del Distrito de Columbia presentó una acusación inicial contra Fausto Isidro Meza Flores.

Posteriormente, el 26 de noviembre de 2019, las autoridades estadounidenses presentaron una segunda acusación formal y emitieron una orden federal de arresto.

Los cargos incluyen delitos relacionados con la producción y distribución de drogas destinadas a Estados Unidos, así como el uso y posesión de armas de fuego.

Uno de los diez prófugos más buscados por el FBI.

FBI ofrece 5 millones de dólares por “El Chapo Isidro”

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca directamente al arresto o condena de Meza Flores.

En su ficha de búsqueda, el FBI advierte que el presunto narcotraficante debe ser considerado armado y peligroso, además de que existe riesgo de que huya al extranjero.

Bloqueos y balaceras durante el operativo en Sinaloa

La captura de Meza provocó una violenta reacción de delincuentes en cuatro municipios de la región: Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. Las balaceras resonaron incluso dentro de un estadio de béisbol de Guasave, lo que obligó a suspender un partido profesional de la Liga Mexicana del Pacífico.

Videos en redes sociales mostraban un tramo de una carretera bloqueada por un camión en llamas, mientras que en el estadio de béisbol la gente corría entre gritos.

🇲🇽🚓 Detienen a 'El Chapo Isidro': toda ciudad de Guasave presencia un operativo a gran escala



Uno de los narcotraficantes más buscados, cuyo nombre real es Fausto Isidro Meza Flores, fue detenido en la ciudad mexicana de Guasave, en el estado de Sinaloa, comunican medios… pic.twitter.com/Dby0e2TJTY — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 21, 2026

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