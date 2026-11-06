Desplegarán 3 mil elementos durante la Feria Ganadera de Culiacán 2026

Reunión para definir el plan de seguridad. Foto: Twitter @sspsinaloa1

El Gobierno de Sinaloa dio a conocer que desplegará 3 mil elementos de los tres niveles para garantizar la seguridad de los asistentes a la Feria Ganadera de Culiacán 2026. Aunque en días recientes ocurrió un ataque armado contra la sede del evento, las autoridades aseguran que la feria sigue en pie.

Definen plan de seguridad de la Feria Ganadera de Culiacán 2026; desplegarán 3 mil elementos

Ayer jueves se realizó una reunión del Grupo Interinstitucional para delimitar el plan de seguridad de la Feria Ganadera de Culiacán 2026, con el objetivo de que el evento se realice de manera segura y todos los presentes se sientan tranquilos.

Este año se desplegarán 3 mil elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal de Culiacán, así como cuerpos de auxilio, Protección Civil, bomberos y Cruz Roja.

“El operativo se llevará a cabo a través de tres anillos de seguridad en los que se contemplan recorridos en las inmediaciones del recinto ganadero, seguridad en el acceso y en el interior”, explicaron las autoridades del estado a través de un comunicado.

Continúa la Feria Ganadera en Culiacán pese amenazas y ataque armado

Luego del ataque contra la sede de la Feria Ganadera de Culiacán, registrado el pasado lunes, la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, aseguró que el evento no se cancela y los organizadores del evento continúan con los preparativos.

La mandataria señaló que existe comunicación con la Unión Ganadera Regional de Sinaloa para reforzar la seguridad. Sin embargo, evitó garantizar que todas las presentaciones artísticas se realicen.

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