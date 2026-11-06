Jóvenes de 23 y 28 años, entre los tres abatidos por el Ejército en Navolato

Jóvenes abatidos en Navolato, Sinaloa. Foto: Uno TV

La violencia golpeó nuevamente a Sinaloa, luego de registrarse un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados en Navolato, el cual dejó tres presuntos agresores muertos.

Dos jóvenes entre los abatidos en Navolato

Entre los abatidos en el enfrentamiento de militares y civiles armados, hay dos jóvenes de 23 y 28 años, respectivamente.

Cabe señalar que este caso ocurre en medio de distintos hechos ocurridos durante la misma jornada, con un saldo estatal de siete personas fallecidas y seis lesionadas por arma de fuego.

Este hecho en particular, el de mayor impacto, se registró cerca de la comunidad de Las Trancas, en Navolato. De acuerdo con los reportes preliminares, militares se enfrentaron a balazos con los ocupantes de una camioneta Jeep Rubicon blanca que circulaba por un camino de terracería.

Tras el intercambio de disparos se desató una persecución que concluyó cuando la unidad cayó a un canal de riego. En el lugar murieron los tres ocupantes del vehículo y las fuerzas federales aseguraron armas y equipo táctico.

Después, familiares identificaron a dos de los fallecidos como Juan Carlos “B”, de 28 años, y Sergio Adrián “C”, de 23. La identidad del tercer hombre no ha sido confirmada.

En Puebla, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, y @SSPCMexico, localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, distribuido en 11 zonas. Se aseguraron… pic.twitter.com/m8xeL1Tqmh — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 6, 2026

Aseguran armas, cargadores, cartuchos y un vehículo

Sobre este hecho, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que en el enfrentamiento, los hombres que murieron eran parte de una célula delictiva.

Además, dijo que tras repeler la agresión los elementos de la Defensa Nacional aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo.

“En otra acción, en Navolato, Sinaloa, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue agredido con disparos de arma de fuego mientras realizaba labores de reconocimiento. Al repeler la agresión, tres integrantes de una célula delictiva perdieron la vida. Se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo. Durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina“, escribió el secretario en una publicación en sus redes sociales.

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