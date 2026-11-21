Las afectaciones continúan en Guasave, Guamúchil y Los Mochis. Foto: Cuartoscuro

El norte de Sinaloa amaneció este sábado 21 de noviembre con bloqueos carreteros, vehículos incendiados, negocios cerrados y presencia militar, tras el operativo en Guasave que permitió la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

Las afectaciones continúan en Guasave, Guamúchil y Los Mochis, donde permanecen vehículos atravesados en distintas vialidades, algunos todavía incendiados. La situación también ha provocado cambios en el transporte, reportes de cancelaciones de vuelos y suspensión de actividades.

Bloqueos en Sinaloa: carreteras afectadas tras captura de “El Chapo Isidro”

A varias horas de los enfrentamientos del viernes, continúan los obstáculos en distintos tramos de la carretera federal México 15 y en las vías que conectan Los Mochis con Topolobampo.

En estas zonas se reportan unidades pesadas incendiadas que dificultan la circulación.

La empresa Autotransportes Tufesa advirtió sobre posibles modificaciones temporales en los horarios de la ruta Los Mochis-Culiacán y pidió consultar sus canales oficiales antes de viajar.

También existen reportes de vuelos cancelados de llegada y salida en el Aeropuerto Internacional de Los Mochis.

Cierran escuelas, negocios y oficinas en Sinaloa

Ante la situación de inseguridad, establecimientos comerciales permanecen cerrados y habitantes de los municipios afectados han optado por resguardarse en sus viviendas.

Instituciones educativas del norte del estado y de Culiacán anunciaron medidas preventivas para proteger a estudiantes y trabajadores.

Por su parte, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG) suspendió la atención al público este sábado, aunque mantendrá operando las áreas esenciales para garantizar el suministro de agua.

También fue cancelado el evento del PRI “Voces que inspiran, liderazgos que abren camino”, programado en Navolato con la participación de Rosario Robles.

Refuerzan seguridad tras detención de “El Chapo Isidro”

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantienen presencia en calles y carreteras del norte de Sinaloa.

Durante el operativo también fueron detenidos:

Germán “N”, alias “Serafín” , señalado como segundo al mando.

, señalado como segundo al mando. José “N”, identificado como presunto operador financiero.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades.

Aunque se activó un plan antibloqueo, durante la mañana del sábado persistían las afectaciones.

Hasta el momento referido, el Gobierno de Sinaloa y los ayuntamientos no habían informado si la población podía retomar sus actividades normales.