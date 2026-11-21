La agresión ocurrió al oeste de la isla de Suursaari. Foto: AFP / Reuters

El Ministerio de Defensa de Finlandia informó que detectó un ataque con dron contra un carguero ruso en el golfo de Finlandia, en aguas internacionales. El incidente provocó daños en la embarcación y fue notificado de inmediato a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La agresión ocurrió durante la mañana de este sábado, al oeste de la isla de Suursaari, en la parte oriental del golfo de Finlandia. Las autoridades finlandesas no precisaron de dónde procedía el dron ni quién estaría detrás del ataque. Las autoridades indicaron que el barco navegaba de San Petersburgo a Kaliningrado.

Ataque con dron contra carguero ruso: esto informó Finlandia

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa finlandés confirmó que sus Fuerzas de Defensa detectaron el incidente mientras el buque navegaba en aguas internacionales.

“El sábado por la mañana, las Fuerzas de Defensa de Finlandia detectaron un ataque con dron contra un carguero ruso al oeste de Suursaari, en la parte oriental del golfo de Finlandia, en aguas internacionales”, señaló la dependencia.

Buque ruso deriva hacia aguas territoriales de Finlandia

La Guardia Fronteriza de Finlandia informó que desplegó personal en la zona para atender la situación.

De acuerdo con las autoridades, el carguero quedó a la deriva y se desplazó hacia aguas territoriales finlandesas después del incidente.

Pese a lo ocurrido, la Guardia Fronteriza indicó que no existía una amenaza para las demás embarcaciones que transitaban por la región.

“Actualmente la situación no representa ningún peligro para otras embarcaciones”, señaló en un comunicado.

🇫🇮🇷🇺⚡- Russian tanker SPARTA II was struck by two unidentified drones in international waters in the Gulf of Finland.



The vessel remains on fire and has drifted into Finnish territorial waters, with the Finnish Coast Guard en route to the ship. pic.twitter.com/8JPBRPgV8S — Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) November 21, 2026

Finlandia impone restricciones aéreas y marítimas tras el ataque

Como parte de las medidas adoptadas después del ataque con dron, las autoridades finlandesas establecieron restricciones temporales en el espacio aéreo y marítimo de la parte oriental del golfo de Finlandia.

Las medidas afectan la zona donde fue detectado el incidente, aunque las autoridades no especificaron cuánto tiempo permanecerán vigentes.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa de Finlandia no ha identificado a los responsables del ataque ni ha proporcionado más detalles sobre el estado del carguero ruso.

Finlandia sospecha que un helicóptero ruso violó su espacio aéreo

El gobierno finlandés anunció que sospecha que un helicóptero ruso violó el espacio aéreo de Finlandia este sábado, pocas horas después de que un ataque con un dron incendiara un buque de carga ruso en el mar Báltico.

“Esta presunta violación del espacio aéreo podría estar relacionada con operaciones de rescate o vigilancia llevadas a cabo a raíz de los daños sufridos por un buque de carga en el golfo de Finlandia”, declaró el ministro de Defensa, Antti Häkkänen, citado en un comunicado de su ministerio.

El avión se habría adentrado hasta 4,1 km en el interior del territorio finlandés, precisa el ministerio en la nota.

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