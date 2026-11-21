Niño con celular. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió una serie de recomendaciones para fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes, prevenir riesgos durante el uso de internet y orientar a madres, padres y personas cuidadoras. Las medidas se dieron a conocer en el marco del Día Mundial de la Infancia, conmemorado el 20 de noviembre.

En el #DíaMundialDeLaInfancia, la #SSPC te comparte recomendaciones para fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes, y promover un uso seguro y responsable de internet. https://t.co/sQPC6BBjwJ pic.twitter.com/Wm1wlW6D2v — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 20, 2026

La dependencia, por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, señaló que los entornos digitales ofrecen oportunidades para aprender, crear, comunicarse y consultar información. Sin embargo, también pueden representar riesgos para los menores, como problemas relacionados con la privacidad, el contacto con personas desconocidas, el ciberacoso y la exposición a contenidos inapropiados.

Ante este panorama, la SSPC destacó la importancia de que niñas, niños y adolescentes reciban orientación y acompañamiento para reconocer situaciones que puedan ponerlos en riesgo, proteger sus datos personales y utilizar la tecnología de manera responsable.

¿Cómo proteger a niñas, niños y adolescentes en internet?

Entre las recomendaciones de la SSPC se encuentra acompañar y supervisar las actividades que realizan los menores en internet. Para ello, sugiere que las personas adultas conozcan los juegos, videos, aplicaciones y plataformas que utilizan, además de mantener una comunicación abierta y establecer medidas de supervisión de acuerdo con su edad y desarrollo.

También recomienda definir horarios y límites para el uso de dispositivos electrónicos, con el propósito de mantener un equilibrio entre las actividades digitales, escolares, familiares, recreativas y los periodos de descanso.

Otra medida consiste en revisar las herramientas de seguridad y privacidad de los dispositivos. La dependencia plantea verificar periódicamente los controles parentales, los filtros de contenido y los permisos para utilizar la cámara, el micrófono y la ubicación. Asimismo, aconseja mantener actualizados los dispositivos y las aplicaciones.

En cuanto a la protección de datos personales, la SSPC pide explicar a los menores por qué no deben compartir información privada con desconocidos. Entre los datos que deben proteger se encuentran:

Domicilio y número telefónico

Nombre de la escuela

Contraseñas

Ubicación en tiempo real

Fotografías e imágenes privadas

La dependencia también recomienda hablar con niñas, niños y adolescentes sobre las personas con las que mantienen contacto en internet. Es importante enseñarles a identificar solicitudes sospechosas, ofrecimientos de regalos, promesas, peticiones de fotografías e invitaciones para mantener conversaciones en secreto.

Si se presentan estas situaciones, la indicación es no responder, evitar compartir información y pedir ayuda a una persona adulta de confianza.

Ciberacoso y contenidos engañosos: ¿qué deben hacer los padres?

La prevención del ciberacoso es otro de los puntos incluidos en las recomendaciones. La SSPC plantea fomentar el respeto en las interacciones digitales y explicar a los menores que no deben participar en burlas, amenazas, humillaciones ni en la difusión de fotografías o información de otras personas sin su consentimiento.

En caso de que estas conductas se presenten, recomienda reportarlas y evitar participar en ellas.

La dependencia también considera necesario desarrollar habilidades para reconocer contenidos engañosos. Esto incluye enseñar a los menores a identificar publicidad fraudulenta, perfiles falsos, imágenes manipuladas y materiales generados mediante inteligencia artificial.

Antes de compartir información o interactuar con alguna publicación, es importante que aprendan a verificar su contenido.

Otro aspecto es generar confianza para que los menores puedan comunicar cualquier situación que les incomode, preocupe o haga sentir en peligro. La SSPC señala que deben tener la seguridad de que pueden solicitar ayuda sin temor a ser culpabilizados o castigados.

Cuando se detecten amenazas, acoso o intentos de engaño, recomienda conservar las evidencias disponibles y reportar lo ocurrido mediante los canales correspondientes.

SSPC recomienda evitar la sobreexposición de menores en redes sociales

La protección de la imagen y de la información personal también forma parte de las medidas de prevención. Antes de publicar fotografías, videos, datos escolares o detalles de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, la SSPC pide considerar los posibles riesgos para su privacidad y seguridad.

Esta recomendación también aplica para familiares y personas cercanas que comparten contenidos relacionados con los menores.

Finalmente, la dependencia propone fomentar hábitos digitales saludables, mediante el uso equilibrado de dispositivos electrónicos, la limitación del tiempo frente a las pantallas y la convivencia familiar, así como la realización de actividades fuera de internet.

Para conocer más medidas de prevención y herramientas de protección, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía de la SSPC, disponible en el siguiente enlace:

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