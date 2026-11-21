Las víctimas comenzaron a enfermar después de ingerir el licor. Foto: AFP

Al menos 11 personas murieron y más de 180 fueron hospitalizadas por consumir alcohol presuntamente adulterado en el estado de Manipur, India, informó el gobierno local.

Las víctimas comenzaron a enfermar después de ingerir el licor. El jefe de gobierno estatal, Yumnam Khemchand Singh, confirmó las cifras en un comunicado difundido durante la noche del viernes y ordenó investigar lo ocurrido.

Alcohol adulterado en India: 11 muertos en 48 horas

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades registraron 11 fallecimientos en las últimas 48 horas, mientras que más de 180 personas tuvieron que ser ingresadas en dos hospitales.

“Más de 180 pacientes han sido ingresados en dos hospitales hasta el momento, mientras que el número de muertos ha alcanzado los 11 en las últimas 48 horas”, señaló el documento.

Ante la emergencia, Yumnam Khemchand Singh ordenó una investigación para esclarecer las circunstancias en las que las víctimas consumieron las bebidas.

El funcionario también aseguró que los responsables serán detenidos y castigados.

¿Por qué el alcohol adulterado puede causar la muerte?

Las intoxicaciones por alcohol ilegal o adulterado son frecuentes en India, donde algunas bebidas de bajo costo se comercializan fuera de los canales regulados.

Estos productos pueden contener metanol, una sustancia química industrial altamente tóxica que representa un grave riesgo para la salud.

El consumo de bebidas contaminadas con esta sustancia ha provocado intoxicaciones masivas y muertes en distintas regiones del país.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que el alcohol consumido por las víctimas de Manipur estuviera contaminado con metanol.

Otras intoxicaciones por alcohol adulterado en India

El caso de Manipur se suma a otros episodios mortales relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas ilegales en el país.

Entre los antecedentes reportados destacan:

Mayo, Maharashtra: al menos 15 personas murieron después de consumir licor ilegal mezclado con metanol en Pune y la vecina Pimpri-Chinchwad.

al menos 15 personas murieron después de consumir licor ilegal mezclado con metanol en Pune y la vecina Pimpri-Chinchwad. Agosto, Gujarat: 13 personas fallecieron y más de 60 resultaron afectadas tras consumir una bebida contaminada con metanol en el distrito de Bhavnagar, según medios locales.

Estos antecedentes muestran que las intoxicaciones por bebidas alcohólicas contaminadas se han registrado en diferentes estados de India.

En Manipur, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del incidente y establecer responsabilidades.

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