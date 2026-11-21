Caravana migrante. Foto: Cuartoscuro.

La caravana migrante “Dios con Nosotros, Unión y Esperanza”, integrada por alrededor de 300 personas, llegó a Tapachula, Chiapas, este viernes 20 de noviembre, después de salir durante la madrugada de Tecún Umán, Guatemala, y caminar más de 16 horas. En su primer día de recorrido, el contingente avanzó aproximadamente 40 kilómetros y pasó por tres retenes del Instituto Nacional de Migración (INM).

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Después de cruzar el puente fronterizo Rodolfo Robles, los migrantes continuaron por la carretera federal 200 hasta llegar al Parque Bicentenario, donde instalaron un campamento para descansar durante el fin de semana. El trayecto se realizó bajo temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, con una sensación térmica que alcanzó los 40 grados.

Caravana migrante pasó por tres retenes del INM

Durante el recorrido por la carretera fronteriza, el contingente encontró tres puntos de revisión del INM. De acuerdo con la información proporcionada, los agentes migratorios observaron el paso de las personas en contexto de movilidad y sugirieron a quienes viajaban con menores de edad acudir a alguno de sus albergues para descansar y recibir atención médica.

Pese al cansancio y la deshidratación reportados durante la caminata, las aproximadamente 300 personas continuaron hasta llegar a Tapachula, donde concluyeron la primera etapa de su recorrido.

En la caravana participan personas originarias de Honduras, El Salvador, Venezuela, Guatemala y Nicaragua. Algunas tienen como destino Estados Unidos, mientras que otras buscan trasladarse a entidades del norte de México para encontrar empleo y mejorar sus condiciones de vida.

Migrantes descansarán en el Parque Bicentenario de Tapachula

A su llegada, los integrantes de la caravana utilizaron el Parque Bicentenario como lugar de descanso. Ahí permanecerán durante este fin de semana, luego de recorrer 40 kilómetros desde la frontera con Guatemala.

Los migrantes ocuparon el suelo del parque para dormir y utilizaron sus mochilas como almohadas, después de una jornada de caminata que se prolongó por más de 16 horas.

Otra caravana migrante avanza por la costa de Chiapas

Por otra parte, la caravana “Dios con Nosotros”, que ingresó a México hace 15 días, continúa su recorrido por la costa de Chiapas. Para este viernes 20 de noviembre, sus integrantes tenían previsto pasar la noche en la comunidad de El Roble, ubicada a 38 kilómetros de Tonalá.

Este segundo contingente ha disminuido su número de participantes a alrededor de 600 personas, debido al desgaste físico y a las condiciones de salud que presentan durante el trayecto. A pesar de la reducción, sus integrantes mantienen el objetivo de llegar a Estados Unidos.

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