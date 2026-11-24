Héroes Paisanos estará vigente del 25 de noviembre al 8 de enero. Foto: Cuartoscuro

El programa federal Héroes Paisanos para la temporada de invierno 2026 comenzará el miércoles 25 de noviembre y concluirá el 8 de enero de 2027. Durante este periodo, los connacionales que regresen a México podrán ingresar mercancías adicionales a su equipaje personal por un valor de hasta 500 dólares por persona sin pagar impuestos, de acuerdo con las reglas de la franquicia aduanera.

El beneficio aplica tanto para quienes ingresen por vía terrestre como para los pasajeros que lleguen por avión o barco. Además, las franquicias de los integrantes de una misma familia pueden sumarse cuando viajen juntos, al mismo tiempo y en el mismo medio de transporte.

El operativo, coordinado por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Instituto Nacional de Migración (INM), contempla módulos de orientación y atención en las 32 entidades federativas, cruces fronterizos, aeropuertos internacionales y centrales de autobuses.

¿Cuánto puedes pasar a México sin pagar impuestos, además de tus cosas de uso personal?

Durante el periodo de invierno del programa Héroes Paisanos, la franquicia aduanera permite ingresar mercancías adicionales al equipaje personal con un valor máximo de 500 dólares estadounidenses por persona, sin pagar impuestos.

Este monto no sustituye ni incluye los artículos considerados equipaje personal, por lo que puedes llevar tus pertenencias de uso cotidiano y, adicionalmente, mercancías adquiridas durante tu estancia en el extranjero, siempre que no rebasen el límite establecido.

La franquicia también puede acumularse entre familiares que viajen en el mismo vehículo y lleguen simultáneamente a territorio nacional. Por ejemplo, si cuatro integrantes de una familia cumplen con estas condiciones, pueden sumar sus franquicias para ingresar mercancías por un valor conjunto de hasta 2 mil dólares.

El beneficio aplica sin importar si el ingreso al país es por vía terrestre, aérea o marítima. Para acreditar el valor de los productos, es recomendable conservar las facturas o notas de venta. Si no se presentan comprobantes, el personal de aduanas podrá determinar cuánto cuestan las mercancías.

Hay que considerar que las bebidas alcohólicas, los tabacos labrados y el combustible automotriz —excepto el que se encuentra en el tanque del vehículo— no forman parte de la franquicia de 500 dólares y están sujetos a disposiciones específicas.

Las 4 reglas para ingresar mercancías a México con Héroes Paisanos

Para aprovechar la franquicia durante el operativo de invierno, es importante considerar estas cuatro condiciones:

1. El límite es de 500 dólares por persona: puedes ingresar mercancías adicionales a tu equipaje personal hasta ese valor sin pagar impuestos

2. La franquicia se puede acumular en familia: los integrantes de una misma familia pueden sumar sus montos si llegan al mismo tiempo y en el mismo medio de transporte

3. Debes acreditar el valor de los artículos: conserva facturas o comprobantes de compra. Si no cuentas con ellos, la autoridad aduanera puede realizar una estimación del valor de las mercancías

4. Hay productos que no entran en la franquicia: las bebidas alcohólicas, los tabacos labrados y el combustible automotriz que se transporte fuera del tanque del vehículo tienen reglas específicas y no se incluyen en el monto libre de impuestos

Estas disposiciones forman parte de las reglas de ingreso de mercancías para pasajeros y permiten identificar qué productos pueden entrar bajo la franquicia y cuáles requieren cumplir otras condiciones.

En fiestas decembrinas, connacionales de Estados Unidos y Canadá regresan a México

El operativo Héroes Paisanos de invierno se realiza durante una de las temporadas de mayor movimiento de mexicanos que viven en el extranjero y regresan al país para reunirse con sus familias durante las fiestas decembrinas.

Muchos de estos connacionales residen en Estados Unidos y Canadá, por lo que el programa contempla acciones de orientación y acompañamiento desde su ingreso a territorio mexicano y durante sus traslados.

Para esta temporada, el despliegue federal estará vigente del 25 de noviembre de 2026 al 8 de enero de 2027. Los módulos de atención estarán distribuidos en las 32 entidades federativas, así como en puntos de entrada y espacios de transporte.

Además, algunos gobiernos estatales implementan operativos complementarios de seguridad y acompañamiento en carretera. Un ejemplo es el programa Migrante Mexiquense, del Estado de México, que contempla acciones para apoyar a los paisanos durante su tránsito por la entidad.

¿Qué puedes pasar a México como parte de tu equipaje personal?

Además de la franquicia de 500 dólares, los pasajeros pueden ingresar mercancías nuevas o usadas que estén contempladas dentro de su equipaje personal, siempre que respeten las cantidades y condiciones establecidas.

Entre los artículos permitidos se encuentran:

Ropa y artículos personales: prendas de vestir, calzado, productos de aseo y belleza acordes con la duración del viaje. También se incluye un ajuar de novia

prendas de vestir, calzado, productos de aseo y belleza acordes con la duración del viaje. También se incluye un ajuar de novia Artículos para bebés: silla, cuna portátil, carriola, andadera y sus accesorios

silla, cuna portátil, carriola, andadera y sus accesorios Equipos electrónicos: hasta dos cámaras fotográficas o de videograbación, tres teléfonos celulares, un GPS, una agenda electrónica, dos tabletas y dos computadoras portátiles

hasta dos cámaras fotográficas o de videograbación, tres teléfonos celulares, un GPS, una agenda electrónica, dos tabletas y dos computadoras portátiles Accesorios de oficina: una copiadora o impresora portátil, un quemador y un proyector portátil, con sus accesorios

una copiadora o impresora portátil, un quemador y un proyector portátil, con sus accesorios Equipos deportivos: dos equipos personales, cuatro cañas de pesca y tres deslizadores con o sin vela, además de sus accesorios

dos equipos personales, cuatro cañas de pesca y tres deslizadores con o sin vela, además de sus accesorios Aparatos de sonido y video: un equipo portátil para grabar o reproducir sonido, o dos equipos digitales para grabar o reproducir imagen y sonido; también un reproductor portátil de DVD y un juego de bocinas portátiles

un equipo portátil para grabar o reproducir sonido, o dos equipos digitales para grabar o reproducir imagen y sonido; también un reproductor portátil de DVD y un juego de bocinas portátiles Discos y almacenamiento: cinco discos láser, 10 DVD, 30 discos compactos, tres paquetes de software y cinco dispositivos de almacenamiento

cinco discos láser, 10 DVD, 30 discos compactos, tres paquetes de software y cinco dispositivos de almacenamiento Libros y documentos: libros, revistas y documentos impresos

libros, revistas y documentos impresos Juguetes y videojuegos: cinco juguetes, una consola de videojuegos y cinco videojuegos

cinco juguetes, una consola de videojuegos y cinco videojuegos Artículos médicos: un aparato para medir la presión arterial y otro para medir glucosa, además de medicamentos de uso personal. Para sustancias psicotrópicas se requiere presentar la receta médica correspondiente

un aparato para medir la presión arterial y otro para medir glucosa, además de medicamentos de uso personal. Para sustancias psicotrópicas se requiere presentar la receta médica correspondiente Equipaje: velices, petacas, baúles, maletas y otros artículos necesarios para transportar las pertenencias

velices, petacas, baúles, maletas y otros artículos necesarios para transportar las pertenencias Artículos ópticos: un binocular y un telescopio

un binocular y un telescopio Instrumentos musicales: dos instrumentos y sus accesorios

dos instrumentos y sus accesorios Equipo para acampar: una tienda de campaña y otros artículos para campamento

una tienda de campaña y otros artículos para campamento Herramientas: un juego de herramientas de mano, que puede incluir taladro, pinzas, llaves, dados, desarmadores y cables de corriente

un juego de herramientas de mano, que puede incluir taladro, pinzas, llaves, dados, desarmadores y cables de corriente Artículos de apoyo: las personas adultas mayores y con discapacidad pueden ingresar artículos que les ayuden a disminuir sus limitaciones, como andaderas, sillas de ruedas, muletas y bastones

En el caso de los pasajeros mayores de 18 años, también se permite ingresar hasta 20 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco; así como hasta tres litros de bebidas alcohólicas y seis litros de vino. Estas cantidades corresponden a las disposiciones específicas del equipaje personal y no deben confundirse con la franquicia adicional de 500 dólares.

También puedes ingresar animales de compañía: los pasajeros pueden llevar hasta tres mascotas o animales permitidos, como perros, gatos, canarios, hámsteres, cuyos, periquitos australianos, ninfas, hurones y tortugas, entre otros contemplados en la disposición.

Para ello, deben presentar ante el personal de aduanas el certificado zoosanitario de importación expedido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Si se trata de animales de vida silvestre, también se requiere el Registro de Verificación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que acredite el cumplimiento de las regulaciones correspondientes.

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