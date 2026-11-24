¿Será que se amarán de nuevo? Foto: Gettyimages

Rosalía explotó las redes tras comentar “Banger” en una publicación de su ex, Rauw Alejandro, causando que los usuarios especularan sobre una posible reconciliación entre los artistas, quienes terminaron su relación hace tres años, pese a que habían anunciado su compromiso.

Aunque después de su separación ambos han sido relacionados con otras parejas, la historia de Rosalía y Rauw Alejandro sigue siendo recordada con cariño por muchos de sus seguidores.

¿Qué significa “Banger”, el comentario que Rosalía dejó a Rauw Alejandro?

Captura de pantalla Tiktok

El fin de semana, Rauw Alejandro subió un video bailando a TikTok con un fragmento de su nueva canción “Tremendo desastre” que dice “hoy de ti me quiero adueñas, baby dame una señal”, dentro de la publicación, la intérprete de “Candy” comentó “Ok banger”.

Banger es un término que nació en redes sociales y se utiliza para describir una canción muy buena, pegadiza o con mucha energía; en español, su significado puede entenderse como “temazo” o “hitazo”.

Por ello, el comentario de Rosalía puede interpretarse como un reconocimiento al adelanto musical que compartió Rauw Alejandro en TikTok; sin embargo, el mensaje también generó conversación por la historia sentimental que existe entre los dos artistas.

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro fue una de las más comentadas de la industria musical, pues la pareja llegó a comprometerse y parecía prepararse para dar el siguiente paso en su relación, pero su separación terminó con las expectativas de sus seguidores.

Tras el rompimiento, ambos artistas también quedaron relacionados con canciones que reflejaron lo vivido durante su historia sentimental, como “Hayami Hana” y “Omega”.

Hasta ahora, el comentario “Ok banger” no representa una confirmación de que Rosalía y Rauw Alejandro hayan retomado su romance.

¿Quiénes han sido las parejas de Rosalía y Rauw Alejandro después de su ruptura?

Después de terminar su compromiso en julio de 2023, Rosalía fue relacionada con el actor estadounidense Jeremy Allen White, protagonista de la serie “The Bear”, los dos comenzaron a ser vistos juntos a finales de ese año y tuvieron varias apariciones públicas durante 2024, aunque ninguno confirmó formalmente su noviazgo; las especulaciones sobre su relación perdieron fuerza en 2025.

Posteriormente, la cantante fue relacionada con el actor y músico alemán Emilio Sakraya, luego de que fueran fotografiados juntos e incluso besándose durante algunos encuentros en 2025. Recientemente, Rosalía ha sido vinculada sentimentalmente con la modelo francesa Loli Bahía, ya que desde inicios de 2026, ambas fueron fotografiadas tomadas de la mano durante viajes y apariciones públicas, lo que alimentó las versiones de un romance.

Por su parte, Rauw Alejandro fue relacionado en 2024 con Yasmin Barbieri, modelo e influencer de origen italiano y marroquí. Ambos fueron fotografiados en actitud cariñosa en Milán y posteriormente durante unas vacaciones en Ibiza, donde compartieron momentos en un yate y practicaron deportes acuáticos. Incluso se llegó a especular que había sido padres; sin embargo, ninguno confirmó públicamente que mantuvieran una relación formal.

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