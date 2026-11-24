Jensen Huang se disculpó con los empleados de Nvidia. Foto: AFP | Nvidia

Jensen Huang, quien se vio en medio de la polémica por presuntas infidelidades, una de ellas con una supuesta espía china, regresó a la sede de Nvidia horas después de ser reincorporado al frente del grupo.

“Gracias a todos por esta segunda oportunidad. Voy a ser un mejor director ejecutivo”, destacó.

Como se aprecia en una fotografía compartida por Nvidia, empresa estadounidense de semiconductores, Jensen Huang regresó a las instalaciones de la compañía, donde fue recibido por sus empleados.

Por otro lado, en varios videos en redes sociales, difundidos también por diversas cadenas de televisión estadounidenses y que la agencia AFP no pudo autenticar, Huang aparece en las mismas instalaciones, sin su tradicional chaqueta de cuero negra, frente a una multitud de empleados reunidos en el vestíbulo de la empresa.

“Quiero darles las gracias a todos. Siento muchísimo haberles hecho pasar por todo esto. Cometí errores muy graves y voy a hacer todo lo posible para estar a la altura”, declaró el dirigente en dichos videos.

Según las imágenes, una empleada corrió hacia él para abrazarlo mientras varios trabajadores coreaban: “¡Jensen! ¡Jensen! ¡Jensen!”.

Jensen Huang regresa a Nvdia mientras aún se investiga su caso

Cabe recordar que Huang dimitió el 12 de noviembre, salpicado por un caso de adulterio con una empresaria china sospechosa de espionaje y de haber eludido las restricciones estadounidenses sobre los chips de Nvidia destinados a China.

Pero el consejo de administración del gigante tecnológico anunció este lunes su reincorporación inmediata de Jensen Huang en el mismo cargo.

La decisión tuvo lugar tras repetidos llamados del presidente estadounidense, Donald Trump, cercano a Huang, para reintegrarlo.

Esto desencadenó una tormenta política en Estados Unidos, los demócratas, pero también cargos electos del propio campo de Trump, criticaron la intervención del mandatario.

En el seno de Nvidia sigue en curso una investigación interna, supervisada por consejeros independientes, sobre las sospechas de espionaje de las que Huang habría sido víctima.

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