Feria del empleo este viernes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este viernes se lleva a cabo la última Feria del Empleo de este año. En esta edición, el Gobierno de Sinaloa ofertará cerca de 500 puestos de trabajo, participarán 33 empresas y salarios de hasta 25 mil pesos.

Última Feria del empleo este viernes en Culiacán, Sinaloa

La Secretaría de Economía y el Servicio Nacional de Empleo en Sinaloa realizan este viernes 27 de noviembre la última Feria de Empleo de 2026, en el Polideportivo Juan S. Millán, en Culiacán.

La jornada contará con la participación de 33 empresas y siete instituciones. El horario es de 9:00 a 14:00 horas.

Entre las empresas y organismos participantes se encuentran Casa Ley, Bachoco, Coppel, Difarmer, Cimaco, Megacable, Restaurantes Panamá, Grupo Bours Mazda, Laboratorios Delia Barraza y el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.

Además contará con siete módulos informativos de distintas instituciones como el CEPAVIF, CECATI, FONACOT, Registro Civil, Jóvenes Construyendo el Futuro, Financiera para el Bienestar y VALPAR,

Los empleos ofertados con mejores salarios en la Feria del Empleo 2026

Entre las 496 ofertas laborales disponibles, destacan las siguientes plazas que ofrecen sueldos superiores a los 18 mil pesos.

Cinco plazas para gerentes de tienda con salarios de 25 mil 422 pesos

Una vacante para contador en entrenamiento con un sueldo de 25 mil pesos

Una plaza para supervisor con perfil de ingeniería industrial, con una remuneración de 23 mil 900 pesos.

Cinco vacantes para diseñadores senior con salarios de 23 mil 759 pesos

50 vacantes para supervisores electorales con salarios de 20 mil pesos

99 para asistentes electorales con remuneraciones de 18 mil 500 pesos

Además se ofertarán plazas para perfiles de ingeniería civil, arquitectura, contabilidad, logística y electromecánica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.