VIDEO: captan un sorprendente fenómeno antes del impacto de Polo

Tromba marina sorprende en Guaymas antes de impacto de Polo. GettyImages

Habitantes de Guaymas, Sonora, captaron en video la formación de una tromba marina frente a las costas del municipio, mientras autoridades mantienen vigilancia por las condiciones meteorológicas asociadas al avance del huracán Polo.

El fenómeno fue observado por residentes de la zona y quedó registrado desde diferentes puntos, en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales.

Inicia espectacular el Huracán Polo en San Carlos Sonora México pic.twitter.com/feVlG87zSu — El Viejón de San Carlos (@elviejonsc) September 28, 2026

Protección Civil emite alerta por tromba marina en Guaymas

Protección Civil de Sonora informó sobre la formación de una tromba marina en el municipio de Guaymas y recomendó a la población extremar precauciones.

A través de un aviso meteorológico, la dependencia recordó que se encuentran cerradas las actividades en zonas de playa, así como las actividades de navegación, como medida preventiva ante las condiciones que prevalecen en la región.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y evitar acercarse a la zona donde se presentó el fenómeno.

*Aviso Meteorológico*



Se reporta la formación de tromba marina en el municipio de Guaymas, se recomienda precaución y se recuerda a la población que están cerradas las actividades en zonas de playa y así como las actividades de navegación. pic.twitter.com/leM3xL7FaZ — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 28, 2026

VIDEO: usuarios captan la tromba marina desde diferentes ángulos

Usuarios de redes sociales compartieron videos en los que se observa la tromba marina frente a las costas de Guaymas. En las imágenes se aprecia una columna que se forma sobre el mar y se extiende hacia las nubes, mientras las condiciones meteorológicas permanecen bajo vigilancia.

La aparición del fenómeno ocurre mientras autoridades estatales mantienen medidas preventivas ante la evolución de Polo en el Pacífico.

En este momento se captan efectos de “Polo” desde el litoral de San Carlos. La poco común formación desde una tromba causó admiración entre residentes y visitantes a este destino turístico, que ya buscan Refugio ante la advertencia de las autoridades. pic.twitter.com/JhVkMKIyv6 — Raúl Rodríguez 🎙️📺📽️🆙🇲🇽⚽🥇⚾ (@raul_rodrigueza) September 28, 2026

Protección Civil mantiene alerta amarilla en 14 municipios

La alerta emitida por Protección Civil de Sonora continúa vigente y contempla a 14 municipios bajo el nivel Alerta #3, color amarillo, con peligro moderado.

La CEPC mantiene vigilancia permanente y coordinación con autoridades para fortalecer las acciones preventivas.



📢 Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/WmqiUDZLJ7 — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 28, 2026

Los municipios incluidos son:

Álamos

Bácum

Cajeme

Empalme

Etchojoa

Guaymas

Hermosillo

Huatabampo

Navojoa

Pitiquito

Quiriego

Rosario

Benito Juárez

San Ignacio Río Muerto

*SE INCREMENTA EL NIVEL DE ALERTAMIENTO EN SONORA*



Nota completa:https://t.co/O5YJ9Xa4JI pic.twitter.com/DzRY0WKTgo — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 28, 2026

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y podrían actualizar los niveles de alerta conforme avance el fenómeno. Ante la formación de la tromba marina, Protección Civil recomendó evitar actividades en playas y navegación, además de mantenerse informado mediante los canales oficiales.

¿Cuándo llegaría Polo a Sonora?

El pronóstico citado señala que los efectos de Polo podrían alcanzar Sonora durante las primeras horas del martes 29 de septiembre de 2026. La intensidad del sistema al momento de su aproximación dependerá de su evolución y trayectoria, por lo que las autoridades mantienen vigilancia y recomiendan atender únicamente la información oficial.

Ante la presencia de la tromba marina, Protección Civil pidió evitar actividades en el mar y zonas de playa, así como mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

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