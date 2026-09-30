Saldo blanco tras paso de Polo por Sonora; Marina evacuó a 97 personas

Paso del huracán Polo por Sonora. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Alfonso Durazo, gobernador del estado de Sonora, reportó saldo blanco tras el paso de Polo por la entidad y anunció que se reactivan las actividades económicas en las regiones afectadas. Por otra parte, la Secretaría de Marina informó que un total de 97 personas fueron trasladadas a refugios temporales.

Paso de Polo por Sonora dejó saldó blanco

El día de ayer por la tarde, el entonces huracán Polo tocó tierra por segunda vez en territorio mexicano, cerca de Guaymas, Sonora, donde dejó lluvias intensas, inundaciones y afectaciones en calles, avenidas, viviendas, muelles y malecones.

Aunque el sistema disminuyó gradualmente a tormenta tropical durante su desplazamiento, sus efectos meteorológicos generaron condiciones adversas en Sonora y otros estados del país.

Horas más tarde, el gobernador Durazo informó que el huracán Polo dejó un saldo blanco y disminuyeron las condiciones de riesgo, por este motivo, se reanudaron las actividades económicas en los municipios que estaban en alerta máxima preventiva.

Aunque lo más grave ya pasó, las autoridades mantienen el monitoreo permanente y se le pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, para estar al tanto de cualquier eventualidad.

Polo toca tierra por segunda vez, en Guaymas

Debido a la llegada de Polo a Sonora, se activó el Plan Marina para brindar asistencia en los municipios de Guaymas, Empalme, Huatabampo, Hermosillo (Bahía Kino), Yavaros y Navojoa. Como parte de estas acciones, se evacuaron a 97 personas de las zonas afectadas.

“Se desplegaron 115 elementos y material de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) y de Infantería de Marina de la Segunda Región Naval con el propósito de brindar apoyo inmediato y resguardo a la población afectada.Para la realización de estas labores se empleó equipo especializado incluyendo 2 vehículos Unimog, seis comandos, 27 pick up, seis redilas, tres ambulancias, seis volteos, dos retroexcavadoras y dos pipas de agua”, informó la Marina.

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