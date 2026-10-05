Médico de los sueros vitaminados se entrega en Sonora

Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico. Foto: Fiscalía Sonora

Jesús Maximiano Verduzco Soto, el médico señalado de administrar sueros vitaminados a pacientes y provocar la muerte de ocho personas, se entregó este lunes ante las autoridades de Sonora.

Se entrega médico Maximiano, señalado de administrar sueros vitaminados mortales

La información fue confirmada por el fiscal del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien explicó que la entrega del médico ocurrió después de una serie de acciones implementadas para localizarlo y limitar sus posibilidades de permanecer oculto.

“Se ejecutó la orden de aprehensión a partir de que se realizaron cateos, se le cerró el acceso a la posibilidad económica, se aseguraron bienes, vehículos y finalmente sus abogados se presentaron a fin de que pudiera presentarse ante la autoridad y que sea llevado ante el juez”, dijo.

Por su parte, el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, informó que Maximiano Verduzco se encuentra delicado de salud y que sufrió una amputación.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, señaló que la entrega del médico representa un avance importante en el caso.

Maximiano Verduzco se presentó en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), donde quedó a disposición de las autoridades.

El médico era buscado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo por mala praxis. Por información que permitiera localizarlo se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos.

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