Ola sorprende a reportera mientras transmitía en Guaymas, Sonora
La periodista Yesika Ojeda se encontraba dando cobertura al huracán Polo desde Sonora
En redes sociales se difundió un video que captó el momento en que una reportera fue empapada por una ola mientras transmitía en San Carlos, en el municipio de Gauymas, Sonora, sobre los efectos del huracán Polo en el estado.
Ola empapa a reportera mientras transmitía en Sonora
La periodista Yesika Ojeda, que trabaja para el medio El Imparcial, se encontraba dando cobertura al huracán Polo desde Sonora. En el video se observa a la comunicadora transmitiendo desde el malecón de San Carlos, cerca de la orilla.
Mientras informaba al público sobre el impacto y la trayectoria del huracán Polo en el estado, una ola alta rompió en la orilla y empapó a la reportera. El video se corta justo cuando tiene el agua encima de ella.
Este momento se viralizó rápidamente y ha generado diversas reacciones en sitios como Twitter (ahora X) y Facebook.
Polo toca tierra en Guaymas, Sonora
Después de cruzar Baja California Sur, Polo se desplazó sobre el golfo de California y tocó tierra, por segunda vez, en Guaymas, Sonora. Durante la mañana del martes, el huracán se debilitó a categoría 1 y se encontraba al sur-suroeste de Guaymas.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, este martes se esperan lluvias intensas, viento fuerte y riesgo de inundaciones, con temperaturas alrededor de 24 a 32 °C. Las condiciones deberían mejorar conforme Polo se debilite y avance hacia el interior de Sonora.
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