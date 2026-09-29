Ola sorprende a reportera mientras transmitía en Guaymas, Sonora

Oleaje sorprendió a reportera. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En redes sociales se difundió un video que captó el momento en que una reportera fue empapada por una ola mientras transmitía en San Carlos, en el municipio de Gauymas, Sonora, sobre los efectos del huracán Polo en el estado.

Ola empapa a reportera mientras transmitía en Sonora

La periodista Yesika Ojeda, que trabaja para el medio El Imparcial, se encontraba dando cobertura al huracán Polo desde Sonora. En el video se observa a la comunicadora transmitiendo desde el malecón de San Carlos, cerca de la orilla.

Mientras informaba al público sobre el impacto y la trayectoria del huracán Polo en el estado, una ola alta rompió en la orilla y empapó a la reportera. El video se corta justo cuando tiene el agua encima de ella.

Este momento se viralizó rápidamente y ha generado diversas reacciones en sitios como Twitter (ahora X) y Facebook.

🌊 Ola sorprende a reportera durante cobertura



La periodista Yesika Ojeda, corresponsal de EL IMPARCIAL, fue sorprendida por una fuerte ola mientras realizaba una cobertura desde el malecón de San Carlos, Sonora, ante los efectos del huracán Polo en la región.



Mientras… pic.twitter.com/tAG94y1qFW — Mente Cali (@MenteCali) September 29, 2026

Polo toca tierra en Guaymas, Sonora

Después de cruzar Baja California Sur, Polo se desplazó sobre el golfo de California y tocó tierra, por segunda vez, en Guaymas, Sonora. Durante la mañana del martes, el huracán se debilitó a categoría 1 y se encontraba al sur-suroeste de Guaymas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, este martes se esperan lluvias intensas, viento fuerte y riesgo de inundaciones, con temperaturas alrededor de 24 a 32 °C. Las condiciones deberían mejorar conforme Polo se debilite y avance hacia el interior de Sonora.

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