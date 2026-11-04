“Parece que va ganando la impunidad”: familia LeBarón exige justicia a 7 años de la masacre de Bavispe
En el ataque se contabilizaron más de 440 disparos y participaron más de 100 sicarios.
El activista Adrián LeBarón compartió un video en X en donde se exige justicia por su hija Rhonita y sus nietos, quienes hace 7 años fueron masacrados por un grupo armado en Bavispe, en los límites entre Chihuahua y Sonora. Hasta el día de hoy, no hay una sola persona que esté sentenciada por el homicidio.
En la grabación, quien habla es uno de los hermanos de Rhonita, quien a través de sus palabras exige justicia, al tiempo en que asegura que “parece que va ganando la impunidad y la ceguera”.
Familia LeBarón señala impunidad a siete años de la masacre
En su publicación, la familia LeBarón denunció que no hay ninguna persona sentenciada por el homicidio de su hija Rhonita y sus nietos, a siete años de los hechos.
De acuerdo con lo que compartió, en el ataque se contabilizaron más de 440 disparos y participaron más de 100 sicarios. Estas cifras forman parte de su denuncia.
Adrián LeBarón denuncia cero sentencias y rechaza “migajas de justicia”
A siete años de la masacre de su hija Rhonita y sus nietos, Adrián LeBarón afirmó que no hay sentenciados por el crimen, pese a haber recorrido más de 70 mil kilómetros y tocado más de 700 puertas. Denunció que les han pedido aceptar procesos que considera insuficientes y rechazó que los responsables paguen sólo unos cuantos años de prisión.
¿Qué pasó en la masacre de Bavispe?
El 4 de noviembre de 2019, un grupo armado atacó a integrantes de las familias LeBarón, Miller y Langford en el municipio de Bavispe, Sonora, cerca de los límites con Chihuahua. La agresión dejó nueve personas asesinadas: tres mujeres y seis menores de edad.
Entre las víctimas estaban Rhonita María Miller, hija de Adrián LeBarón, y sus cuatro hijos: Howard Jacob, de 12 años; Krystal, de 10, y los gemelos Titus y Tiana, de ocho meses. También fueron asesinados Dawna Ray Langford, sus hijos Trevor y Rogan, y Christina Marie Langford.
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación el 8 de noviembre de 2019. A siete años del ataque, Adrián LeBarón denuncia que ninguna persona ha sido sentenciada por el homicidio de su hija y sus nietos.
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