“Parece que va ganando la impunidad”: familia LeBarón exige justicia a 7 años de la masacre de Bavispe

Adrián LeBarón, activista. Foto: Cuartoscuro

El activista Adrián LeBarón compartió un video en X en donde se exige justicia por su hija Rhonita y sus nietos, quienes hace 7 años fueron masacrados por un grupo armado en Bavispe, en los límites entre Chihuahua y Sonora. Hasta el día de hoy, no hay una sola persona que esté sentenciada por el homicidio.

En la grabación, quien habla es uno de los hermanos de Rhonita, quien a través de sus palabras exige justicia, al tiempo en que asegura que “parece que va ganando la impunidad y la ceguera”.

Hace 7 años masacraron a mi hija y nietos, en ese momento se contaron más de 440 tiros con la participación de más de 100 sicarios. Hasta hoy, no hay una sola persona que esté sentenciada por el homicidio.



Parece que va ganando la impunidad y la ceguera.



-Los hermanos de… pic.twitter.com/2I5aeQDEsh — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 4, 2026

Familia LeBarón señala impunidad a siete años de la masacre

En su publicación, la familia LeBarón denunció que no hay ninguna persona sentenciada por el homicidio de su hija Rhonita y sus nietos, a siete años de los hechos.

De acuerdo con lo que compartió, en el ataque se contabilizaron más de 440 disparos y participaron más de 100 sicarios. Estas cifras forman parte de su denuncia.

Adrián LeBarón denuncia cero sentencias y rechaza “migajas de justicia”

A siete años de la masacre de su hija Rhonita y sus nietos, Adrián LeBarón afirmó que no hay sentenciados por el crimen, pese a haber recorrido más de 70 mil kilómetros y tocado más de 700 puertas. Denunció que les han pedido aceptar procesos que considera insuficientes y rechazó que los responsables paguen sólo unos cuantos años de prisión.

Hoy se cumplen 7 años de la masacre en contra de mi hija y nietos, siete años en los que hemos recorrido más de 70 mil kilómetros, tocado más de 700 puertas, más de 7 mil manos estrechadas y hasta hoy, el número de sentenciados por la masacre es cero.



Ninguna persona está presa… pic.twitter.com/l4lBeVgnFY — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) November 4, 2026

¿Qué pasó en la masacre de Bavispe?

El 4 de noviembre de 2019, un grupo armado atacó a integrantes de las familias LeBarón, Miller y Langford en el municipio de Bavispe, Sonora, cerca de los límites con Chihuahua. La agresión dejó nueve personas asesinadas: tres mujeres y seis menores de edad.

Entre las víctimas estaban Rhonita María Miller, hija de Adrián LeBarón, y sus cuatro hijos: Howard Jacob, de 12 años; Krystal, de 10, y los gemelos Titus y Tiana, de ocho meses. También fueron asesinados Dawna Ray Langford, sus hijos Trevor y Rogan, y Christina Marie Langford.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación el 8 de noviembre de 2019. A siete años del ataque, Adrián LeBarón denuncia que ninguna persona ha sido sentenciada por el homicidio de su hija y sus nietos.

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