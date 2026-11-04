Alrededor de 500 mil asuntos penales siguen pendientes en México, revela el Inegi

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La justicia mexicana cerró 2025 con alrededor de 500 mil asuntos penales pendientes de concluir, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque el número disminuyó ligeramente respecto al año anterior, los nuevos casos que llegaron a los tribunales aumentaron 8.6%.

En total, el Inegi contabilizó 497 mil 161 asuntos pendientes en los tribunales federales y estatales. La mayor parte correspondió a procedimientos de la justicia estatal.

Los datos forman parte del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026, que presenta información sobre el funcionamiento de los tribunales del país.

Imagen creada con Chat GPT

¿Cuántos asuntos penales siguen pendientes en México?

De acuerdo con el Inegi, al cierre de 2025 se registraron:

433 mil 511 procedimientos pendientes en los tribunales estatales

en los tribunales estatales 63 mil 650 causas penales pendientes en los tribunales federales

En conjunto, la cifra fue 1.3% menor que la registrada en 2024.

Esto significa que, aunque hubo una ligera reducción, los tribunales terminaron el año con un volumen elevado de asuntos que todavía no habían concluido.

Cabe aclarar que el registro incluye diferentes procedimientos judiciales pendientes, por lo que no significa que todos los casos estuvieran esperando una sentencia.

En 2025, a precios de la segunda quincena de julio de 2018, el presupuesto que ejercieron el Poder Judicial de la Federación (PJF) y los Poderes Judiciales estatales (PJE) fue de 98,937.9 millones de pesos:

▪️58,708.2 millones correspondieron al PJF

▪️40,229.7 millones, a los… pic.twitter.com/MDenO1AHXM — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 4, 2026

Aumentan 8.6% los nuevos casos penales en México

Mientras los asuntos pendientes disminuyeron ligeramente, los nuevos casos penales aumentaron 8.6% durante 2025.

El Inegi reportó que ingresaron 292 mil 622 nuevas causas penales a los tribunales del país, de las cuales 270 mil 401 correspondieron a los estados y 22 mil 221 al ámbito federal.

También se registraron 185 mil 617 determinaciones o conclusiones, un incremento de 19% frente a 2024.

En otras palabras, durante el año aumentaron tanto los nuevos casos que llegaron a los tribunales como las decisiones y conclusiones registradas por las autoridades judiciales.

Sin embargo, al terminar 2025 todavía permanecían pendientes alrededor de 500 mil asuntos penales.

¿Cuáles fueron los delitos más frecuentes en los tribunales?

El informe también identificó los delitos que aparecieron con mayor frecuencia en las nuevas causas penales atendidas por los tribunales estatales.

Los tres principales fueron:

Violencia familiar: 17.8%

17.8% Narcomenudeo: 15.3%

15.3% Robo: 13.3%

La violencia familiar ocupó el primer lugar y registró un aumento de 7.8% en comparación con 2024.

En los tribunales federales, los delitos relacionados con armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes, al representar 52.7% de los delitos registrados en las nuevas causas penales.

Estas cifras corresponden a delitos que llegaron a los tribunales y no a todos los delitos cometidos o denunciados en el país.

¿Qué más reportó el Inegi sobre la justicia mexicana?

El censo también reveló cambios en la participación de las mujeres dentro del Poder Judicial.

Al cierre de 2025, las mujeres representaban 46.6% de las personas magistradas y 47.2% de las personas juzgadoras, porcentajes superiores a los registrados un año antes.

En materia de recursos, el Inegi informó que el Poder Judicial federal y los tribunales estatales ejercieron en conjunto un presupuesto de 138 mil 695 millones de pesos durante 2025.

Al descontar el efecto de la inflación, el presupuesto federal disminuyó 2.6%, mientras que el de los poderes judiciales estatales aumentó 1.5%.

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