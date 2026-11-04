Vinculan a proceso a tres influencers de Sonora por promover productos con marihuana

Influencers habrían promocionado marihuana. Foto: FGES Sonora

Tres influencers que hicieron una transmisión en Facebook promoviendo productos con presunta marihuana, fueron vinculados a proceso en Sonora. La Fiscalía estatal acusa al “Azlán”, el “Pelón Bajavión” y el “Doble Carne” de probable responsabilidad en el delito de apología de un delito y de un vicio.

Los tres deberán presentarse cada semana ante un juez y entregar una garantía económica individual. Además, no podrán salir de Sonora sin autorización judicial ni realizar actividades para promocionar la marca involucrada mientras continúa el proceso.

¿Qué mostraron los influencers en su transmisión?

Los imputados son Azlán “N”, de 20 años, conocido como “Azlán”; Julián “N”, de 29, alias “El Pelón Bajavión”, y Eduardo Antonio “N”, de 22 años, identificado como “El Doble Carne”.

Según la Fiscalía de Sonora, los tres participaron en un video que se publicó en Facebook el 29 de agosto. En la transmisión mostraron y compartieron productos de una marca, entre ellos cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos preenrollados con marihuana.

La investigación señala que también hicieron comentarios de aprobación y promoción del consumo de estas sustancias. Para la Fiscalía, el contenido no sólo exhibía los productos, sino que alentaba públicamente su consumo.

¿Por qué los vincularon a proceso?

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó más de 15 datos de prueba para respaldar la acusación. Tras escuchar a las partes, el juez de Control determinó que había elementos para iniciar un proceso penal contra los tres jóvenes por el delito de apología de un delito y de un vicio.

Esto no significa que ya hayan sido declarados culpables: el proceso continuará mientras se determina su responsabilidad.

Por ahora, las medidas cautelares establecen que deberán acudir semanalmente ante el juez, presentar una garantía económica individual y permanecer en Sonora, salvo que obtengan autorización para salir. También tendrán que dejar de promocionar temporalmente la marca relacionada con el caso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.