Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo anuncia paro indefinido a partir de hoy

Universidad Michoacana se va a paro indefinido. Foto: UMSNH

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció que a partir de este miércoles 4 de noviembre se van a paro indefinido luego de que este pasado martes el Congreso del estado votara a favor de pausar la elección del rector o rectora para el siguiente periodo 2027-2031.

Se va a paro indefinido Universidad Michoacana

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Universidad Michoacana informó que se va a paro indefinido a partir de este 4 de noviembre porque aseguraron que su autonomía recibió un golpe “mortal”.

Esto luego de que diputadas y diputados del Congreso de Michoacán votaran a favor de pausar la elección del próximo rector o rectora para el periodo 2027-2031, asegurando que la decisión que tomaron los legisladores es el “tiro de gracia” a su principio fundamental de autonomía universitaria.

“Ante lo que denunciamos como una abierta intromisión del Gobierno del Estado en la vida interna de nuestra Universidad, mediante la actuación del Congreso local, la comunidad nicolaita no puede ni debe permanecer en silencio”, indicaron.

Además agregaron que esto se suma a una serie de acciones que consideran parte de una persecución sistemática contra la institución y que vulnera su derecho a determinar libremente su organización y gobierno.

Paro se realizará en todas las escuelas y facultades

La Universidad Michoacana informó que el paro indefinido que comienza este miércoles se llevará a cabonen todas las escuelas, facultades, institutos y unidades profesionales del estado.

Esto, explicaron, como medida de protesta frente al “injerencismo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla” y del Congreso de Michoacán.

Aunque agregaron que las escuelas, facultades e institutos de la UMSNH mantendrán acciones de protesta en defensa de la autonomía universitaria, no informaron si habrá manifestaciones o marchas.

“No podemos normalizar la intervención del poder político en la vida de nuestra Universidad ni permitir que esta afrenta quede sin respuesta. La Universidad Michoacana es una institución con historia, dignidad y principios que trascienden gobiernos, partidos políticos e intereses particulares“, finalizaron.

Congreso de Michoacán frena elección de nuevo rector

El Congreso de Michoacán aprobó este pasado martes una contrarreforma que aplaza hasta 2031 la elección democrática de la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Esto bajo el argumento de que aún faltan reglas para implementar este modelo. Por esta razón, se retomará el mecanismo anterior, con el que la Comisión de Rectoría, integrada por ocho personas, designará al próximo titular de la institución el 8 de enero de 2027.

Por esto, la UMSNH anunció un paro indefinido a partir de este 4 de noviembre, al considerar que la decisión representa una intromisión en su autonomía universitaria.

Conflictos entre la rectora y el gobernador de Michoacán

También en redes sociales, la rectora Yarabí Ávila González señaló al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de intervenir en la vida interna de la Universidad Michoacana a través del Congreso estatal, justo tras diferencias entre ambos por el presupuesto y el nuevo reglamento para elegir a la autoridad universitaria.

Cabe señalar que antes de la aprobación de la contrarreforma, Ávila González había planteado aplazar el proceso electoral universitario y designar a un rector o rectora interina durante 10 meses, una vez concluida su administración en enero de 2027, para evitar que coincidiera con la elección de la gubernatura.

De esta manera, el nuevo proceso se realizaría en noviembre del siguiente año, cuando ya hubiera un nuevo Gobierno estatal, descartando buscar la reelección.

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