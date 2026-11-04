Calendario astronómico de noviembre 2026: ¿cuándo habrá Luna llena y superluna?

Ve que pasará en el espacio este mes. Foto: Cuartoscuro

Noviembre de 2026 tendrá varios fenómenos astronómicos que podrán observarse en el cielo nocturno, entre ellos lluvias de meteoros, encuentros entre planetas y la primera de tres superlunas consecutivas. Para quienes disfrutan observar el cielo, conocer el calendario lunar permitirá identificar las mejores fechas para seguir estos acontecimientos.

De acuerdo con información de National Geographic, este mes estará marcado por cuatro fases principales de la Luna, además de distintos espectáculos celestes que tendrán lugar durante las próximas semanas.

¿Cuáles son las fases de la Luna en noviembre de 2026?

Foto: Getty Images

El calendario lunar de noviembre contempla cuatro momentos principales. Estas son las fechas que debes marcar:

1 de noviembre: cuarto menguante , la parte iluminada de la Luna comienza a disminuir mientras se aproxima a la fase nueva

, la parte iluminada de la Luna comienza a disminuir mientras se aproxima a la fase nueva 9 de noviembre: luna nueva , el satélite natural se encontrará entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara iluminada no será visible desde nuestro planeta.

, el satélite natural se encontrará entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara iluminada no será visible desde nuestro planeta. 17 de noviembre: cuarto creciente , la superficie iluminada comenzará a aumentar y será posible observar aproximadamente la mitad del disco lunar.

, la superficie iluminada comenzará a aumentar y será posible observar aproximadamente la mitad del disco lunar. 24 de noviembre: luna llena, la cara visible de nuestro satélite estará completamente iluminada. Esta fecha también tendrá una superluna.

¿Cuándo será la superluna de noviembre 2026?

El 24 de noviembre tendrá lugar la primera superluna de una serie de tres consecutivas, un fenómeno que no se presentaba desde enero de este año, según National Geographic.

La llamada Luna de castor será una Luna llena que coincidirá con una posición relativamente cercana a la Tierra dentro de su órbita. Por esta razón, podrá parecer más grande y brillante que otras lunas llenas, aunque la diferencia puede ser sutil.

Uno de los mejores momentos para observarla será durante su salida o puesta, cerca del horizonte. En ese momento puede parecer todavía más grande debido a una ilusión óptica conocida como ilusión lunar.

¿Qué lluvias de estrellas habrá en noviembre?

Además del calendario lunar, noviembre tendrá tres lluvias de meteoros que podrán ofrecer destellos en el cielo nocturno:

Táuridas del Sur: alcanzarán su punto máximo entre la noche del 4 y el 5 de noviembre. Producen alrededor de cinco meteoros por hora y son conocidas por sus brillantes bolas de fuego

alcanzarán su punto máximo entre la noche del 4 y el 5 de noviembre. Producen alrededor de cinco meteoros por hora y son conocidas por sus brillantes bolas de fuego Táuridas del Norte: tendrán su máxima actividad entre el 11 y el 12 de noviembre. Al igual que las del sur, pueden producir alrededor de cinco meteoros por hora

tendrán su máxima actividad entre el 11 y el 12 de noviembre. Al igual que las del sur, pueden producir alrededor de cinco meteoros por hora Leónidas: llegarán a su punto máximo durante la noche del 17 al 18 de noviembre. Se caracterizan por sus meteoros rápidos y brillantes, con una actividad que puede alcanzar alrededor de 15 por hora bajo condiciones ideales

Para observarlas, se recomienda buscar un sitio alejado de la contaminación lumínica, con el horizonte despejado y permitir que los ojos se acostumbren a la oscuridad.

¿Qué otros fenómenos astronómicos habrá en noviembre?

Marte. Foto: Getty Images

El calendario de noviembre también contempla encuentros entre planetas, entre el 14 y el 16 de noviembre, Marte y Júpiter aparecerán muy próximos en el cielo antes del amanecer.

Mercurio alcanzará su máxima elongación occidental el 20 de noviembre, una posición que favorecerá su observación antes de la salida del Sol.

Por su parte, Urano llegará a la oposición el 25 de noviembre, momento en que se encontrará en dirección opuesta al Sol desde la perspectiva terrestre. Para observarlo será recomendable utilizar binoculares potentes o un telescopio.

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