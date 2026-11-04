Portero del Andorra rompe el silencio tras muerte de Jesús de Miguel

Tributo a Jesús de Miguel.

El portero del Andorra, Jesús Owono, mostró este miércoles su pesar por la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y aseguró que “están siendo los días más difíciles” de su vida.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que le querían”, destacó en un comunicado.

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, cuando ambos futbolistas chocaron mientras disputaban un balón. Jesús de Miguel recibió un golpe en el pecho que le provocó un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue atendido de emergencia y trasladado a un hospital.

¿Qué pasó con Jesús de Miguel tras el choque con el portero del Andorra?

El Club Deportivo Tenerife confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda el martes 3 de noviembre, a las 8:00 horas (tiempo local), a los 30 años de edad.

Horas antes, a las 2:55 de la madrugada, el club había informado que el estado de salud del delantero había “empeorado neurológicamente”, mientras permanecía hospitalizado tras el incidente.

La muerte del futbolista causó conmoción en el fútbol español, mientras que Jesús Owono expresó públicamente su pesar por lo sucedido.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, afirmó Owono en su mensaje.

Owono es consciente de que “habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto”.

“Pero, ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluye el mensaje de Owono.

El portero del Andorra está pasando por unos momentos muy complicados y su club pidió para él “la máxima sensibilidad y respeto”.

Despedida mundial a Jesús Miguel

Pocos minutos después de que el Tenerife dio a conocer el fallecimiento de Jesús de Miguel, algunos equipos se unieron a la pena y externaron mensajes de despedida para el futbolista.

Entre ellos se encuentran:

U.D. Las Palmas

F.C. Barcelona

Real Madrid

Atlético de Madrid

Espanyol

Levante

Real Betis

Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.



Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2026

Por su parte, el FC Andorra, rival del Tenerife en el partido de este lunes en el que Alameda sufrió el incidente, también expresó sus condolencias en redes sociales, donde destacó tener “el corazón roto”.

¿Quién fue Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel Alameda fue un futbolista español de 30 años que falleció este martes tras recibir un fuerte golpe en un partido de la segunda división española entre Andorra y Tenerife.

Nació en Madrid, España, el 21 de septiembre, tenía 30 años y fungía como delantero del Club Deportivo Tenerife, equipo de LaLiga Hypermotion 2 al que perteneció hasta el día de su muerte.

El atacante madrileño llegó al club blanquiazul en julio 2025, procedente del CD Castellón; en la presente temporada no anotó goles en cinco partidos disputados en la segunda división española.

Alameda comenzó su carrera profesional en el 2015, a los 19 años, con el Leganés “B”.

Toda su carrera la realizó en España, vistiendo los colores del CF Internacional de Madrid, CF Fuenlabrada, CDA Navalcarnero, Uniosistas FC y el Castellón, antes de llegar a Tenerife.





