Buen Fin 2026 dejaría una derrama de 71 mil 729 mdp en CDMX

El Buen Fin 2026 dejaría una derrama importante a CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Ciudad de México (CDMX) podría generar una derrama económica de 71 mil 729 millones de pesos durante el Buen Fin 2026, con lo que concentraría el 32.8% de las ventas estimadas a nivel nacional, de acuerdo con las proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la capital mexicana (Canaco CDMX).

El organismo empresarial prevé que la capital tenga un papel relevante en esta edición del programa comercial, impulsada por la participación de miles de establecimientos y el interés de los consumidores en adquirir productos de distintas categorías, tanto en tiendas físicas como a través de plataformas digitales.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, señaló que se espera la participación de entre 58 mil 800 y 62 mil 700 negocios de diferentes giros comerciales.

¿Cuánto dinero dejaría el Buen Fin 2026 en CDMX?

La estimación de la Canaco CDMX apunta a que las ventas durante el Buen Fin dejarán 71 mil 729 millones de pesos en la capital del país.

Esta cantidad representaría el 32.8% de las ventas totales previstas en México para el evento, lo que colocaría a la CDMX como una de las entidades con mayor actividad comercial durante la jornada.

La expectativa está relacionada con la amplia presencia de establecimientos comerciales y de servicios en la capital, así como con los hábitos de compra de quienes aprovechan las promociones para adquirir artículos que representan un gasto importante para sus hogares.

La cámara empresarial también destacó que los consumidores han comenzado a planear sus compras, con especial interés en bienes duraderos y en las opciones disponibles mediante el comercio electrónico.

¿Qué productos comprarán más los consumidores durante el Buen Fin?

De acuerdo con las previsiones de la Canaco CDMX, algunas categorías concentrarán una parte importante de la demanda. Entre ellas destacan:

Tecnología y entretenimiento: pantallas de televisión, teléfonos inteligentes de gama media y alta, computadoras portátiles, tabletas, consolas y videojuegos

Electrodomésticos y línea blanca: lavadoras, refrigeradores, estufas, freidoras de aire, licuadoras y cafeteras eléctricas. Las garantías extendidas y las promociones de envío gratuito pueden influir en las decisiones de compra

Moda y accesorios: ropa para distintos integrantes de la familia, prendas para mujer, calzado deportivo y accesorios

Belleza y cuidado personal: artículos para el cuidado de la piel, productos para rutinas de skincare, perfumes y sets de fragancias, especialmente como opciones para regalos de fin de año

La tecnología y el entretenimiento se mantienen entre los segmentos de mayor demanda, mientras que los productos para el hogar representan compras que suelen planearse con anticipación por el desembolso que implican.

Por su parte, los artículos de belleza han ganado presencia en las preferencias de los consumidores, particularmente en las ventas por internet.

¿Cuántos negocios participarían en el Buen Fin 2026 en CDMX?

La Canaco CDMX calcula que entre 58 mil 800 y 62 mil 700 establecimientos podrían sumarse a la edición 2026 del Buen Fin.

La participación abarcaría comercios y negocios de distintos giros, que buscarán atraer compradores mediante descuentos, promociones y facilidades de pago.

El organismo empresarial llamó a los consumidores a revisar las condiciones de las ofertas y realizar sus compras en establecimientos formalmente registrados en el programa. Esto, con el propósito de contar con mayores garantías sobre la validez de las promociones y el respaldo de los comercios.

También pidió a los empresarios ofrecer condiciones de compra seguras y eficientes, además de promociones claras que permitan a las familias aprovechar el evento sin comprometer sus finanzas.

Canaco llama a realizar compras responsables

Ante el volumen de ventas que se espera para esta edición, la cámara recomendó comparar precios, revisar las características de los productos y verificar las condiciones de las promociones antes de pagar.

El llamado también incluye evitar compras que rebasen la capacidad de pago de los hogares y prestar atención a los términos de garantías, devoluciones y envíos, sobre todo en las operaciones realizadas por internet.

Con una derrama proyectada de más de 71 mil millones de pesos, el Buen Fin 2026 representa una oportunidad para el comercio de la Ciudad de México, aunque la Canaco destacó que las ofertas deben acompañarse de prácticas que protejan a los consumidores.

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