Más de 80 empresas transportistas de Sonora se suman a paro nacional

Transportistas de Sonora. Foto: Antonio López Moreno

Alrededor de 80 empresas afiliadas a la Canacar en Sonora se unirán el próximo lunes 26 de octubre al paro nacional de autotransporte de carga, con movilizaciones en Hermosillo y otros municipios de la entidad.

80 empresas afiliadas a la Canacar en Sonora se suman al paro Nacional

Guillermo Valdez Barrón, delegado de la Canacar, informó en conferencia de prensa que los transportistas participarán con flotillas de unidades y que las protestas comenzarán desde las 9:00 horas.

“A partir del lunes, inicia la manifestación y lo vamos hacer en las principales entradas de la ciudad de Hermosillo, en algunos municipios; estamos convocando a los transportistas, socios y agremiados de las cámaras para que en cada municipio se vea la manifestación, igual esto va ser a nivel nacional”, dijo.

¿Qué piden los transportistas sonorenses?

Entre las principales inconformidades del sector se encuentran el deterioro de las carreteras y los hechos de inseguridad registrados en diferentes puntos del país.

Los transportistas también reclaman detenciones que consideran injustificadas y piden mayores garantías para quienes circulan por las carreteras nacionales.

Otra de las peticiones consiste en extender la cobertura de los seguros de las autopistas, para que los permisionarios puedan recibir una compensación cuando sus camiones sean robados.

¿En dónde serán las protestas en Sonora?

En Sonora, las manifestaciones se realizarán principalmente en los accesos a Hermosillo, además de otros puntos carreteros y municipios donde participarán integrantes del sector.

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