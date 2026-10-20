Estafa en la Zona Militar: joven de Hermosillo denuncia fraude al vender en Marketplace de Facebook

Alertan por fraude en Hermosillo. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un usuario de TikTok denunció que fue víctima de una estafa al vender una computadora en Marketplace de Facebook. De acuerdo con su testimonio este tipo de fraude es común en varias partes de México y está cobrando fuerza en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Denuncian fraude de Marketplace en Hermosillo, Sonora

Trujillo Quintero, la persona que compartió su caso, relató en un video que quería vender una computadora para comprarse una mejor y acudió a Marketplace para buscar un comprador. Una mujer se interesó y lo contactó para ponerse de acuerdo.

La señora le pasó el número de su esposo para continuar con la compra. Este sujeto mencionó que era militar y citó a Trujillo en la Zona Militar de Hermosillo para la entrega de la computadora, también le pidió sus datos personales para crear un pase de ingreso, presuntamente.

Al llegar a la Zona Militar lo hicieron esperar; pasado un tiempo le avisaron que “por seguridad” iban a mandar a alguien de sistemas en un coche para que recogiera la computadora.

La persona de sistemas recogió la compra y se fue sin entregar dinero. Para dar confianza, el presunto militar se mantuvo todo el tiempo en una llamada, e incluso mandó capturas de pantalla de una transferencia bancaria.

Pasaron alrededor de 20 minutos y la transferencia no caía. El estafador mencionó que probablemente era un problema con el banco y que iba a checar con el banco. Una vez más mandaron fotos para darle credibilidad al fraude, esta vez eran de una sucursal de Banjercito, aunque lo más probable es que las tomaron de internet.

Usuarios alertan por más estafas similares

Al final, a Trujillo Quintero nunca le depositaron el dinero y le quitaron su computadora. El tiktoker compartió su historia para que otras personas tengan cuidado al vender en marketplace y no caigan en este tipo de fraude.

En los comentarios del video otras personas compartieron testimonios similares, de que los mandan a la Zona Militar para realizar la compra-venta pero no entregan el dinero. Un usuario mencionó que en su caso lo citaron en las instalaciones de la Fiscalía; otro dijo que lo llamaron con la Guardia Nacional.

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