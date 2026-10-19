¡Se destapa! Modelo de OnlyFans busca candidatura para la alcaldía de Etchojoa, Sonora

Modelo busca cargo público en Sonora. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Sofía Alegría, creadora de contenido y modelo de OnlyFans, se viralizó recientemente al dar a conocer sus intenciones de participar en las elecciones para la presidencia municipal de Etchojoa, Sonora. Aunque oficialmente aún no lanza su campaña electoral, ya hay muchas personas que han manifestado su apoyo.

Modelo de OnlyFans busca presidencia municipal de Etchojoa

Recientemente se difundió el rumor de que Sofía Alegría buscaría ser presidenta municipal de Etchojoa por la vía independiente, incluso en redes circulan imágenes en las que se pide apoyo para su campaña.

En entrevista para el medio local “Con Sabor a Café a Grilla”, la modelo del “azulito” aclaró los rumores sobre sus intenciones políticas y mencionó que ella siempre está dispuesta a sumar y ayudar a la gente de su pueblo, aunque admite que no sabe de política.

“Yo la verdad soy una persona que no tiene conocimiento de política, pero como les digo yo respeto. también valoro a las personas que están ahí. Yo estoy solamente aquí para sumar”.

🔴 #Sonora | Sofía Alegría busca llegar a la alcaldía de #Etchojoa por la vía independiente. La creadora de contenido en #OnlyFans se ha viralizado en los últimos días y asegura que, aunque no tiene experiencia en política, quiere ayudar a su municipio y ser portavoz de las… pic.twitter.com/Ss2f9w5O31 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 17, 2026

Aunque en ningún momento manifiesta abiertamente sus intenciones de buscar un cargo público en las próximas elecciones, tampoco le cierra la puerta a esa posibilidad“llegué aquí para ayudarlos, para apoyarlos en lo que pueda”.

Ayer domingo realizó un par de publicaciones que muestran su ”coqueteo” con la política.

En la primera de ellas le pide a sus seguidores que compartan “todas las necesidades de mi pueblo”. En la segunda reflexiona sobre la posibilidad de convertirse en funcionaria “A lo mejor nací para ser presidenta municipal y yo jugándole a la cantada”.

¿Quién es Sofía Alegría?

Sofía Alegría es conocida por ser modelo de OnlyFans, además de compartir contenido en todas plataformas como Facebook e Instagram. En TikTok cuenta con más de 4.5 millones de seguidores y frecuentemente sube videos en los que muestra sus aptitudes para el baile.

Este año inició una nueva etapa en su carrera debutando en la música, con un par de sencillos del género urbano/reguetón. Hace un par de días estrenó su primer EP titulado “Baúl”.

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