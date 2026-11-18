La Fiscalía reveló más información sobre el caso. Fotos: Curtoscuro/FGJE Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que tres adolescentes enfrentarán un proceso judicial por el caso de la bebé a la que le dieron a inhalar un vapeador. Las autoridades las acusan de los delitos de maltrato infantil y violación a la privacidad.

Identifican a responsables de darle vapeador a bebé, en Sonora

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora, informó, en conferencia de prensa, que identificaron a tres adolescentes como las presuntas responsables de darle un vapeador a una bebé.

Sobre las presuntas responsables mencionó que se trata de dos jóvenes de 16 años y otra de 14 años de edad.

Los hechos ocurrieron en una funeraria de la ciudad de Hermosillo. Las adolescentes cuidaban de la pequeña mientras los padres de la bebé acompañaban a sus familiares durante el funeral.

Una de las jóvenes le acercó el vapeador a la niña para que lo inhalara, mientras otra grababa y una tercera participaba. El video fue difundido en redes sociales, provocando la indignación de la gente.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Adolescentes enfrentarán proceso judicial por darle vapeador a bebé

El fiscal añadió que las tres adolescentes enfrentarán un proceso judicial por los delitos de maltrato infantil y violación a la privacidad, y añadió que los hechos constituyen conductas que deben ser sancionadas penalmente, independientemente de que sean menores de edad.

“Por la naturaleza de los delitos atribuidos y las disposiciones del Sistema de Justicia para Adolescentes, no corresponde imponer automáticamente una medida de internamiento preventivo, por lo que las señaladas enfrentarán el procedimiento conforme a las determinaciones de la autoridad judicial”, informó la FGJE.

La audiencia inicial está programada para realizarse el próximo 30 de noviembre.

Finalmente, el fiscal Salas Chávez informó que la bebé que aparece en el video se encuentra bajo el cuidado de sus padres.

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