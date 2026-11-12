“Alito” Moreno realiza clausura simbólica del IEEyPC en Sonora

Alito Moreno. Foto: Cuartosucro/Archivo

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, realizó una clausura simbólica de las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora(IEEyPC), como protesta ante presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales.

“Alito” Moreno realiza clausura simbólica de instalaciones del IEEyPC

Durante su visita a Sonora, el líder priista acudió alrededor de las 11:00 horas a la sede del organismo electoral, donde colocó una lona de clausura en el acceso principal del edificio.

“Lo que hemos hecho es llevar los señalamientos al INE, lo vamos hacer a organismos internacionales, pero nuestros representantes del INE lo han hecho”, dijo Moreno

Moreno Cárdenas insistió en que continuarán presentando sus denuncias ante las autoridades nacionales y adelantó que también recurrirán a organismos internacionales para exponer sus inconformidades.

Moreno se manifiesta contra recorte al presupuesto del INE

Asimismo, manifestó su rechazo al recorte presupuestal de 6 mil millones de pesos al INE, al considerar que esta disminución de recursos podría comprometer la organización y el desarrollo de los procesos electorales.

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